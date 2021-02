Angela Lucanto, la storia vera L’Amore Strappato/ La malagiustizia e una infanzia infelice

Angela Lucanto, la vera storia della ragazzina della fiction “L’amore strappato” con protagonista Sabrina Ferilli nel ruolo di “mamma coraggio”. Il 24 novembre del 1995 Angela ha solo sei anni quando nella sua classe fanno irruzione due carabinieri ed un assistente sociale. Angela viene prelevata e portata presso l’Istituto di Milano gestito dal Cismai, il Centro Italiano contro il Maltrattamento e l’abuso dell’Infanzia. La ragazzina viene portata via dopo che la nipotina di quattordici anni ha accusato il padre di abusi sessuali nei suoi confronti e verso la figlia. Per questo motivo Angela viene allontanata immediatamente dalla famiglia nonostante protesti per questa folle decisione. Inizia così un lungo calvario fatto di interrogatori e pressioni psicologiche che cercano di spingerla a confessare.

Il 26 gennaio del 1996 un disegno di Angela che viene letto dagli assistenti sociali come un simbolo fallico portano all’arresto del padre. Il papà di Angela viene arrestato e rinchiuso a San Vittore dove ci resta per due anni e mezzo. “Quegli anni per me sono stati uno shock. Sono stata portata via senza che nessuno mi spiegasse il perché, senza poter vedere i miei genitori. Mi hanno detto che mio padre era un mostro e mi dicevano di fare la brava e ripetere che era un mostro” – ha raccontato molti anni dopo Angela a Non è l’Arena.

Angela Lucanto, dopo 2 anni il padre riconosciuto innocente

Nel 1998 il padre di Angela Lucanto viene riconosciuto innocente ed assolto in appello. Nonostante ciò però non riesce a ricongiungersi con la figlia che viene data in adozione. Il Tribunale dei minori toglie la patria potestà ai genitori a cui la mamma di Angela si oppone incatenandosi dinanzi all’orfanotrofio dove è rinchiusa Angela, ma la sua protesta porta la piccola Angela ad essere trasferita in una casa famiglia di Genova che le dicono che i suoi genitori sono morti. Sono anni terribili per Angela vittima di di abusi e di violenze fisiche e psicologiche. Poco dopo lascia la casa di famiglia di Genova e viene adottata da una famiglia di Varese dove resta per dieci anni. Sono anni di grande dolore per i genitori che non si sono mai arresi e riescono a rintracciare la figlia, ma preferisco non rivelarsi subito. Prima le inviano una lettera tramite il fratello e poco dopo Angela decide di ricongiungersi con la sua famiglia di origine. Una storia terribile di malagiustizia che ha tolto ad Angela una infanzia felice.



