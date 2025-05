Angela Luce, l’attrice e cantante di successo si racconta a cuore aperto nella nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Poco nota al pubblico giovane, Angela durante la sua carriera ha lavorato con mostri sacri del cinema e dello spettacolo italiano. Una lista davvero infinita di personaggi che hanno fatto la storia della nostra televisione e del cinema: da Totò a Eduardo De Filippo, ma anche Nino Manfredi, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman e tanti altri. Nata e cresciuta a Napoli, l’attrice è il simbolo della città partenopea e proprio dalla città del sole è partito il suo viaggio nel mondo del cinema.

Attrice di successo ha saputo farsi apprezzare sia nel mondo del teatro che del cinema senza però farsi mancare nemmeno quello della canzone con spettacoli come “Napoli notte e giorno” di Viviani e “Rugantino”. Non solo, in pochi sanno che la sua onorata carriera le ha permesso di incontrare personaggi del calibro di Sandro Pertini, Presidente della Repubblica Italiana e Margaret d’Inghilterra, in rappresentanza della Corona. Con diciotto album all’attivo vanta anche una carriera musicale assolutamente importante oltre ai tanti progetti cinematografici. Riguardo a una sua possibile erede, ha confidato: “Resta un punto interrogativo per me”. Sulla vita privata disse: “La solitudine è la mia compagna quotidiana, ma se si è in pace con se stessi non si soffre”. Angela Luce, infatti, non è mai stata sposata anche se ha avuto due grandi amori.

Chi è Angela Luce, la voce di Ipocrisia

Angela Luce con la sua bellezza e talento ha conquistato il mondo del cinema e della tv. Dalle pagine de La voce impertinente parlando proprio dei grandi nomi con cui ha lavorato ha detto: “tutti mi hanno lasciato qualcosa, ma soprattutto il mio primo, grande Maestro: Eduardo”. Impossibile non menzionare tra i grandi con cui ha avuto l’onore di lavoro dei veri e propri miti come Totò, Pasolini, Zeffirelli, Mastroianni. Proprio sul maestro Eduardo De Filippo ha raccontato come è stato il primo incontro: “grazie ad un grandissimo attore, Ugo D’Alessio che era amico di mio padre”.

Il grande successo arriva anche nella musica con la canzone “Ipocrisia”: “è nata dal racconto di un mio vissuto all’amico Pino Giordano che, scritto il testo, propose al M° Eduardo Alfieri di musicarlo. Giordano e Alfieri erano, prima di tutto, miei cari amici, poi due grandi autori che molto spesso hanno collaborato con me”. Infine parlando di rimpianti non nasconde che avrebbe voluto lavorare con Federico Fellini: “mi stimava tanto, conservo ancora la bellissima lettera nella quale mi comunicava tutto il suo rammarico per non potermi avere in un suo film”.