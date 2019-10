Angela mamma 16enne rivede il fidanzato a Pomeriggio 5/ Video, sorpresa della d’Urso!

Momento davvero emozionante per i telespettatori di Canale 5, Barbara d’Urso infatti regala loro una commovente sorpresa nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Protagonista è Angela, la 16enne di Molfetta che solo due mesi fa ha dato alla luce un bambino senza neppure esserne consapevole. “Non sapevo di essere incinta” ha ammesso la ragazza, che ha portato alla luce il piccolo Francesco. Nota amara di tutta questa situazione è purtroppo l’assenza del papà. Stefano, questo il suo nome, ha infatti deciso di partire per l’Austria per lavorare nel mondo della ristorazione e assicurarsi un guadagno col quale poter anche crescere il bambino. Angelo e Stefano non si vedono dunque da molto, proprio per gli impegni lavorativi del ragazzo, ma Barbara d’Urso oggi è riuscita a fare “il miracolo!”.

Angela rivede il fidanzato Francesco a Pomeriggio 5

A Pomeriggio 5, la conduttrice parte proprio annunciando una sorpresa: Angela oggi rivedrà il suo fidanzato Stefano, nonché padre di suo figlio Francesco. E quando Stefano fa il suo ingresso in casa, dove si sta tenendo il collegamento, Angela è inizialmente basita, poi scoppia in lacrime. Stefano si siede accanto a lei e la abbraccia ma lei è molto timida e rifiuta di dargli un bacio di fronte a tutti. La commozione però è palese e la stessa d’Urso lo nota: “Però questo povero ragazzo è venuto dall’Austria, non dico che gli devi dare un bacio di fronte a milioni di italiani, ma almeno un abbraccio lo vuoi dare a questo ragazzo?” chiede allora Barbara e lei la accontenta. (Clicca qui per il video della sorpresa)

© RIPRODUZIONE RISERVATA