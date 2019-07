Angela Mandato/ “Ho lasciato il sogno Miss Italia per coltivare cedri: sono felice”

Da Miss Italia e le passerelle alla coltivazione del cedro: Angela Mandato ha deciso di cambiare vita, abbandonando il mondo della moda per tornare sui campi della sua Calabria e rilanciare una tradizione secolare. La 29enne nel 2008 ha preso parte al concorso di Miss Italia e, dopo essere stata notata, ha iniziato a lavorare come modella: un sogno per tutte le ragazze, che però non ha soddisfatto le aspettative iniziali. Intervistata da Repubblica, Angela ha spiegato: «Ho deciso di cambiare vita perché non era la vita che volevo: mi affascinava all’inizio ma poi si è perso tutto, troppa concorrenza e troppo di tutto. Tanti momenti di sconforti». E la svolta è arrivata grazie al padre, che le propose di aprire una impresa per coltivare cedri e fichi, prodotti tipici della sua Santa Maria del Cedro.

DA MISS ITALIA AI CEDRI: LA NUOVA VITA DI ANGELA MANDATO

«Non mi sono affatto pentita di questa scelta», dice soddisfatta Angela Mandato, che è tornata nella sua Cosenza ed ha deciso di fondare le sue Officine dei Cedri, azienda di prodotti tipici che produce marmellate e liquori al cedro di tradizione secolare, basti pensare che già i suoi bisnonni avevano lavorato in quel campo. «Adesso sono felice», sorride la 29enne, che a Repubblica ha tenuto a sottolineare: «E’ un lavoro molto faticoso e da qui tanti giovani emigrano: dobbiamo invece cercare di farli tornare, io sono rientrata e sono davvero felice». La Riviera dei Cedri è ripartita grazie alle Officine rilanciate da Angela Mandato e dalla sua famiglia: con lei lavorano infatti il padre, il fratello e il cugino. Una scelta decisamente in controtendenza al giorno d’oggi ma che ha regalato grande felicità all’ex modella…

