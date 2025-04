Angela Melillo non convince più di tanto a Ne vedremo delle belle, lo show – varietà del sabato sera di Raiuno condotto da Carlo Conti. La showgirl, ex vedette de Il Bagaglino di Pier Francesco Pingitore non brilla particolarmente nella prima edizione del talent show che vede dieci protagoniste della TV sfidarsi tra prove di ballo, canto ed improvvisazione. Durante l’ultima puntata Angela Melillo si è dovuta sfidare contro Laura Freddi nella prova “intervista”. La showgirl ha dovuto fare una serie di domande al comico Maurizio Battista, ma la sua intervista non è stata pungente né tantomeno interessante visto che la giuria composta da Maria Venier, Christian De Sica e Frank Matano hanno preferito di gran lunga le domande fatte da Laura Freddi.

Angela Melillo, chi è? Dal Bagaglino a oggi: età, malattia, marito e figlia/ Icona assoluta degli anni '90

Sfida persa per Angela Melillo che arranca anche nella classifica finale dove al momento occupa la penultima posizione con soli 18 punti conquistati nelle prime due puntate.

Angela Melillo, la confessione a Ne vedremo dell belle

Il percorso di Angela Melillo a Ne vedremo delle belle al momento non ha visto la showgirl farsi notare più di tanto dalla giuria né tantomeno dal pubblico. Sui social, infatti, in tantissimi hanno notato qualcosa di diverso al punto che su X un utente ha sottolineato: “#NeVedremoDelleBelle #AngelaMelillo era bravissima a ballare, che le è successo? Deve ritornare come prima…!”. Intanto la gara tra prime donne si fa sempre più agguerrita: tutte vogliono cercare di superare le altre puntando alla vittoria finale. Anche la Melillo ambisce a scalare la classifica del programma e chissà che non possa riuscirsi nelle prossime puntate.

Angela Melillo, l'amore per Cesare San Mauro: "Lo ha chiesto a Mia"/ In passato sposata con Ezio Bastianelli

La Melillo, ospite de La volta buona di Caterina Balivo, ha confessato un retroscena sulle compagne d’avventura: “c‘è stata una prima donna, tra queste, che mi ha messo in ultima fila perché ero bionda e brava”. Di chi si tratta? La showgirl non ha voluto fare nomi, ma Giovanni Ciacci è convinto: “lo scoprirete piano piano tra le puntate”.