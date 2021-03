Angela Melillo/ Batte Akash Kumar e trova il coraggio di osare? (Isola dei Famosi)

Angela Melillo è forte del salvataggio del pubblico di lunedì scorso e adesso vive al meglio l’Isola dei Famosi 2021. La bella ballerina romana, infatti, è riuscita ad avere la meglio su Akash Kumar con grande sorpresa di tutti e della stessa conduttrice che si è complimentata con lei. Questo non ha fatto altro che regalare nuova linfa alla concorrente che in questi pochi giorni si è messa ancor di più in gioco e non solo a livello materiale, quindi tra giochi e cose da fare, ma anche a livello teorico. In molti sono convinti che ci sia qualcosa che non abbiamo ancora capito o visto di lei tant’è che in molti si chiedono se avremo modo di vedere il suo vero volto nei prossimi giorni ma, quello che è certo, è che per ora Angela Melillo è ancora quella che ha sconfitto Akash al televoto, la ricorderemo per altro?

Angela Melillo pronta a osare dopo aver sconfitto Akash Kumar all’Isola dei Famosi 2021?

Il fatto che Angela Mellilo abbia evitato la nomination è già tutto dire sul suo grande recupero presso i compagni all’Isola dei Famosi 2021 ma questa sera avrà la stessa fortuna? I suoi compagni continuano a parlare con lei e appoggiarsi un po’ alla sua forza ma a mano a mano che si va avanti le cose si complicano per tutti, anche per la bella ballerina romana arrivata in Honduras in caccia di una nuova popolarità proprio come è successo in questi mesi a personaggio come Adriana Volpe o Stefania Orlando, toccherà anche a lei la stessa sorte o questa sera finirà di nuovo in nomination?

