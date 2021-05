Angela Melillo ‘cattiva e stratega’/ L’attacco di Miryea Stabile (e non solo)

Angela Melillo non è finita in nomination all’Isola dei Famosi 2021 e in molti si chiedono il perché aspettando l’occasione giusta per farla fuori. Dopo Gilles Rocca, forse la meno amata di questa edizione è proprio la ballerina romana che non ha fatto altro che sporzionare riso e piangere ogni volta che si è sentita attaccata o magari punta nel suo orgoglio. Sono in molti ormai quelli che credono che il suo modo di fare sia falso e sia dovuto solo alla poca voglia di finire in nomination e arrivare fino alla fine e se nella scorsa puntata è stata Vera Gemma a spingerla a mostrare il suo vero volto da cattiva, in questi giorni è toccato a Miryea farlo. Spesso si è parlato di chi passa giornate intere senza fare niente mangiando quello che riescono a trovare gli altri e quando le è stato chiesto di fare nomi e cognome non si è tirata indietro e ha fatto quello della ballerina.

Vera Gemma Vs Melillo "Esponiti, basta perbenismo"/ "Io sono qui e tu sei lì, quindi"

Angela Melillo ‘cattiva e stratega’ all’Isola dei Famosi 2021?

Miryea Stabile ha attaccato Angela Melillo senza mezzi termini all’Isola dei Famosi 2021 e tutto perché non pensa che la sua voglia di esporsi poco sia solo una questione di andare d’accordo con tutti o di carattere ma bensì sia legato al fatto di non volersi esporre per non finire in nomination, sarà vero? Non è la prima volta che si parla di lei in questi termini e, soprattutto, che la Pupa la attacca così frontalmente, ci sarà un fondamento a tutto questo? Dal canto suo la ballerina ha avuto da ridire con Roberto Ciufoli reo di aver messo tutti i difficoltà per la sua voglia di rubare i fruttini. Alla fine il gruppo ha deciso di condividere con lui il riso anche se inizialmente lei e Valentina non erano molto propense a farlo.

LEGGI ANCHE:

Angela Melillo/ Ostaggio degli Arrivisti? L'idea bocciata all'Isola dei Famosi 2021ANGELA MELILLO, MALORE ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2021/ "Volevo tranquillizzare, sto bene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA