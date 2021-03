Angela Melillo: Cesare San Mauro e Ezio Bastianelli, fidanzato ed ex compagno/ “Una vita…”

Cesare San Mauro e Ezio Bastianelli sono rispettivamente fidanzato ed ex compagno di Angela Melillo, concorrente de L’Isola dei Famosi 2021. La ballerina e showgirl, volto noto del Bagaglino di Pier Francesco Pingitore è felicemente innamorata di Cesare San Mauro, avvocato con cui è legata da diversi anni. San Mauro non è solo un avvocato, ma anche professore di diritto presso l’Università La Sapienza di Roma. Come avvocato diverse sono le pubblicazioni note in ambito giuridico senza dimenticare che è commentatore di alcune riviste specializzate importanti. La coppia è molto discreta e riservata, ma la Melillo ha finalmente ritrovato la serenità tra le braccia dell’avvocato dopo sette anni di matrimonio naufragato con l’ex compagno Ezio Bastianelli. Parlando proprio del nuovo fidanzato, la ballerina ha detto: “non è su Facebook. Non è su Instagram. Non è su Twitter. Non mette like. Non ha followers. Ed è l’Italiano più autorevole, onesto e competente”.

Angela Melillo, un fidanzato dopo il matrimonio con Ezio Bastianelli

Angela Melillo ha un nuovo fidanzato dopo il matrimonio naufragato con l’imprenditore romano Ezio Bastianelli. La coppia si è sposata il 3 luglio del 2006 e dal loro amore è nata una bellissima bambina di nome Mia. Purtroppo l’amore tra i due è terminato spingendo la coppia a segarsi nel 2013. Una separazione sofferta come ha raccontato la stessa ballerina dalle pagine del settimanale DiPiù: “undici anni insieme di cui cinque di matrimonio non sono pochi. Sono una vita se consideri che dentro ci sono i progetti comuni, i sogni e, soprattutto, la piccola Mia, nostra figlia”. La Melillo non ha mai chiarito i motivi della fine del matrimonio, anche se ha precisato: “è come se si fosse rotto l’incantesimo”. Sta di fatto che dopo la fine dell’amore con Ezio Bastianelli, la ballerina e showgirl è tornata a sorridere tra le braccia dell’avvocato Cesare San Mauro.

