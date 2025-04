Reduce dalla sua partecipazione al nuovo talent show condotto da Carlo Conti su Rai Uno, ‘Ne vedremo delle belle, Angela Melillo sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata che andrà in onda oggi, lunedì 14 aprile 2025. La nota showgirl, attrice e ballerina è nata il 20 giugno 1967 a Roma e ha conquistato non poco successo nel corso della sua carriera. Il suo debutto sul piccolo schermo risale al 1991 nei panni di soubrette al TG delle vacanze, dopodiché approdò a Il Bagaglino.

Tra i vari ruoli che ha interpretato in televisione Angela Melillo ha affiancato Gene Gnocchi e Teo Teocoli nella conduzione di Scherzi a parte. Per anni ha ricoperto il ruolo di ‘spintarella’ nel programma di Paolo Bonolis ‘Beato tra le donne’, su Rai 2 è stata poi al timone del programma Alle due. Angela Melillo ha anche recitato in vari film e serie tv come: La casa delle beffe, Love Bugs, Il maresciallo Rocca, La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa e altre ancora. La nota showgirl ha anche partecipato ad alcuni reality, nel 2014 a La Talpa e nel 2021 all’Isola dei famosi.

La vita privata di Angela Melillo: i matrimonio della showgirl e la difficile gravidanza

Per quanto riguarda la sfera sentimentale di Angela Melillo nel 2006 è convolata a nozze con Ezio Bastianelli, dal loro amore è nata la figlia Mia, le loro strade però si sono separate dopo sette anni di matrimonio. In passato ha raccontato di aver vissuto un momento molto delicato e difficile quando è rimasta incinta, la gravidanza infatti non è stata serena a causa di un’infezione che continuava a peggiorare.

Anche dopo la nascita della figlia temeva che ci fosse qualcosa che non andava, col tempo però è riuscita a lasciarsi alle spalle quel brutto momento. Da anni Angela Melillo ha ritrovato l’amore con l’avvocato Cesare San Mauro, i due sono diventati marito e moglie nel 2022 e la loro relazione procede a gonfie vele.

