Angela Melillo, la carriera dal Bagaglino a Ne vedremo delle belle: il sodalizio con Pingitore

Angela Melillo è una delle star di “Ne vedremo delle belle” di Rai 1, e con le altre concorrenti diverte il pubblico a suon di sfide di ogni genere. Attrice famosissima, è conosciuta in particolare per la sua presenza fissa al Bagaglino, grazie al quale è stata definita come una sex symbol degli anni 90. Oggi non smette di certo di frequentare il mondo della televisione: l’abbiamo vista a L’Isola dei Famosi, a La Talpa, e in quest’ultimo periodo si è messa in gioco anche nel programma di Carlo Conti.

Angela Melillo, l'amore per Cesare San Mauro: "Lo ha chiesto a Mia"/ In passato sposata con Ezio Bastianelli

Classe 1967, Angela Melillo ha iniziato la sua carriera come ballerina, debuttando a cavallo tra gli anni ’90 e 2000 in diversi programmi. Tra questi ricordiamo “Il Grande gioco dell’oca“, “Scherzi a Parte“, “Beato tra le donne” e tantissimi altri. Si butta poi nel mondo della recitazione con Elisa di Rivombrosa, Il Maresciallo Rocca e Love Bugs, mentre con Paolo Limiti conduce “Alle due”, famoso show su Rai 1. La sua popolarità sale ulteriormente quando partecipa al reality La Talpa nel 2004 per poi fare qualche esperienza a teatro a fianco di Pingitore, con il quale il sodalizio lavorativo è continuato per tanti anni.

Genitori Angela Melillo, chi sono? Mamma Franca e papà Dalmazio: lacrime dopo morte/ “Malattia improvvisa"

Angela Melillo, il racconto della gravidanza difficile e la nascita della figlia Mia

Veniamo ora alla vita privata di Angela Melillo. Per molti anni è stata unita in matrimonio con Ezio Bastianelli. Più precisamente i due sono stati sposati dal 2006 al 2016 e nel 2008 è nata la loro unica figlia Mia. Purtroppo le cose non sono andate per il meglio e i due si sono separati senza mai aver rilasciato dichiarazioni rispetto alla rottura. Successivamente la soubrette si è sposata con Cesare San Mauro nel 2022, un avvocato del quale non si sa molto. A fare scalpore è stato invece il suo racconto sulla gravidanza della prima figlia Mia: “Avevo una brutta infezione che peggiorava“, aveva detto, “Quando è nata mia figlia, sono stata con la paura che ci fosse qualcosa che non andava. Ancora oggi la guardo e per me non c’è cosa più bella che sia sana“.