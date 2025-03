Dal Bagaglino all’Isola dei Famosi, passando per La Talpa e tanti altri programmi televisivi. Angela Melillo è una veterana della tv nostrana e questa sera, sabato 29 marzo, torna con grande entusiasmo in tv per la sua partecipazione a Ne Vedremo delle Belle. Nei giorni scorsi pare che siano emerse vecchie tensioni tra le ex prime donne del Bagaglino, ma questo non può che favorire un po’ di sana competizione nel nuovo show di Carlo Conti.

Di sicuro Angela Melillo affronta tutto con grande entusiasmo e voglia di lasciare il segno. D’altronde si tratta pur sempre di un programma televisivo e i problemi della vita sono. Lo sa bene la soubrette, oggi madre di una figlia diciassettenne partorita non senza complicazioni. Non tutti infatti sanno che durante la gravidanza, Melillo dovette fare i conti con una malattia insidiosa, fortunatamente superata. “Avevo una brutta infezione che peggiorava. Sono stata trasferita da un ospedale a un altro”, ha raccontato la soubrette in una intervista.

Angela Melillo, la paura per la malattia in gravidanza e l’amore per Cesare San Mauro

All’epoca Angela era impegnata con l’ex marito Ezio Bastianelli, con cui si è lasciata nel 2016. Oggi è invece felicemente sposata con Cesare San Mauro, che incontrò per la prima volta ad una cena organizzata da amici comuni. “Io e lui siamo due persone completamente diverse, con interessi diversi”, ha raccontato in una intervista a Storie di donne al Bivio. “Siamo stati fidanzati per nove anni, io a casa mia e lui a casa sua. Poi ci siamo sposati e siamo andati a convivere. Lui ha un carattere alla Furio di Carlo Verdone, è molto preciso”, le parole di Angela.

Un simpatico identikit quello fatto dalla showgirl del compagno che, ricordiamo, tra le tante cose è avvocato cassazionista del Foro di Roma e professore Associato di Diritto dell’Economia all’Università Sapienza della capitale.