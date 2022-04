Angela Melillo, chi è e vita privata/ L’esperienza al Bagaglino e nel reality…

Angela Melillo, l’esordio al Bagaglino, le serie tv e L’Isola dei Famosi

Angela Melillo è una popolare showgirl italiana. L’anno scorso aveva partecipato all’Isola dei Famosi conquistando il pubblico con la sua determinazione. Il successo arriva grazie al Bagaglino a cui prende parte e non manca di apparire in varie fiction Mediaset, Dedita, negli ultimi anni, all’attività teatrale, è fidanzata con l’avvocato Cesare San Mauro. Sin da piccola sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo e, infatti, dopo il diploma in ragioneria, decide di insegnare danza. Da sempre appassionata di ballo, la Melillo non smette mai di studiare ed imparare, e grazie alla sua perseveranza approda in televisione nel 1991, a 24 anni, come soubrette per Il Tg delle vacanze. La Melillo lavora moltissimo in televisione, prendendo parte a programmi come Scherzi a parte, Beato tra le donne e Domenica in. La vediamo anche in vari film e fiction come: Love Bugs, La casa delle beffe, Il maresciallo Rocca e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa.

Ezio Bastianelli ex marito Angela Melillo/ "Finito l'incantesimo e nell'intimità..."

Della vita privata di Angela Melillo non si sa “troppo”. É certo il suo matrimonio, iniziato nel 2006 e terminato nel 2013, con il ristoratore Ezio Bastianelli. La coppia ha avuto una figlia: Mia, nata il 30 maggio del 2008. Nel 1992 ha affiancato Teo Teocoli e Gene Gnocchi nella conduzione della prima edizione di Scherzi a parte, su Italia 1. Dal 1994 al 1997 è stata la “spintarella” del programma Beato tra le donne condotto da Paolo Bonolis dapprima su Rai 1 e poi su Canale 5. Dal 1999 al 2001 ha affiancato Paolo Limiti nella conduzione di Alle due su Rai Uno.

Cesare San Mauro compagno Angela Melillo/ "Nella vita ho pochi punti fermi: lui è..."

Angela Melillo e il futuro professionale: “Teatro, musical e…”

Angela Melillo ha un bellissimo rapporto con i genitori che non hanno mai smesso di supportarla e di credere in lei. Adora andare al cinema, anche da sola. Una delle cose che più ama è viaggiare. Quando non si allena per la danza, le piace moltissimo leggere. In occasione delle elezioni amministrative del 2021 si è candidata al consiglio comunale di Roma in sostegno del candidato sindaco del centro-sinistra Roberto Gualtieri, ma non è riuscita ad approdare in Campidoglio.

In un’intervista rilasciata al sito I sogni costruiti, Angela Melillo aveva parlato del suo futuro professionale augurandosi di fare più teatro: “Uno spettacolo teatrale, il problema è che alcune cose sono saltate per colpa del Covid. Purtroppo non si è potuto fare nulla. In teatro è bellissimo in quanto senti tutte le sensazioni del pubblico, è un’emozione diversa rispetto alla tv. Spero di tornare presto sul palcoscenico, perché mi ha sempre trasmesso tante emozioni”. Angela è stata categorica nel dire però no ai reality. La popolare showgirl ha dichiarato: “Per il momento non ci penso proprio. GF Vip? No. Spero di fare teatro, musical e tv”.

Angela Melillo: "L'Isola dei Famosi? Sempre stessi vip"/ "Concorrenti troppo nervosi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA