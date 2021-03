Angela Melillo/ Commossa per il suo primo piatto di riso! (Isola dei Famosi 2021)

Angela Melillo non pervenuta in questi giorni. Dopo lo scoppiettante inizio che gli ha permesso di farsi notare alla partenza dell’Isola dei Famosi 2021, tutto si è dissolto soprattutto da quando Brando Giorgi è finito a Parasite Island e lei si è ritrovata a far fronte alla reunion con gli altri naufraghi. Ma come evolveranno le cose per lei in questi giorni? Al momento sembra che Angela Melillo si sia limitata a dirigere un po’ il “traffico” sulla Playa e non sa ancora che questa sera arriveranno e si uniranno a loro anche Ubaldo e la bella Fariba, è mai possibile che era solo Brando Giorgi a darle fastidio e a cozzare un po’ con il suo carattere? Al momento non abbiamo una risposta certa ma una mano d’aiuto potrebbe arrivare proprio questa sera quando la ballerina romana prenderà di nuovo posto in Palapa per commentare questi giorni insieme ai naufraghi e poi fare la sua nomination, chi colpirà questa volta?

Angela Melillo ferma ad osservare e pronta a colpire all’Isola dei Famosi 2021?

Angela Melillo rimane ferma ad osservare i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 e a non intervenire nemmeno quando sono Awed e Gilles Rocca a finire allo scontro per via delle provocazioni di Vera Gemma. I due hanno dato spettacolo e mentre alcuni ne hanno preso parte, altri, come Angela Melillo, hanno preferito non intervenire per non prendere una posizione. Le cose potrebbero cambiare nella puntata di questa sera quando Ilary Blasi prenderà le redini del programma spingendo i naufraghi a venire fuori, sarà anche il turno della Melillo?

