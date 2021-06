Angela Melillo “Compleanno speciale con Cesare”/ “Cena romantica e due regali che…”

Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi 2021, Angela Melillo è tornata in Italia e da qualche settimana ha ritrovato sua figlia Mia e il suo compagno Cesare. Giusto in tempo per festeggiare insieme a loro il suo compleanno che, stando a quanto raccontato dalla showgirl su RTL 102.5 News, durante la chiacchierata con Francesco Fredella nella rubrica Trends&Celebrities del 21 giugno, è stato veramente speciale. Angela racconta infatti di aver trascorso una bellissima serata, e soprattutto molto romantica, insieme al compagno Cesare San Mauro. “Mi ha portato a cena in un posto magico, una terrazza da cui vedevi tutta Roma, una cosa bellissima. Ero felicissima! – ha ammesso l’ex naufraga, per poi svelare che – mi ha regalato due cose: un punto luce, l’altro è privato…”

Preferisce non sbilanciarsi più di tanto sulla vita privata e sul rapporto con Cesare, anche se è certo che entrambi mirano al matrimonio. “La nostra idea è quella di unirci in matrimonio, abbiamo un progetto in comune”, ha ribadito in diretta radio. Dal matrimonio si passa poi alla grande passione per la Roma del compagno. Angela Melillo, in merito, ha raccontato: “Non ho chiesto a Ilary un autografo di Totti perché in realtà il mio fidanzato ha avuto per il suo 50esimo compleanno un videomessaggio di Totti, poi ha anche avuto modo di conoscerli durante una vacanza alle Maldive…”. Non è da escludere, tuttavia, che arrivi un dono di questo genere proprio in occasione delle nozze.

