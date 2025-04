Forse non tutti conoscono il passato turbolento e sofferente di Angela Melillo, che durante la sua prima ed unica gravidanza si trovò costretta a fare i conti con una malattia insidiosa. Nel salotto di Verissimo, Angela raccontò alcune delle tante problematiche a cui andò incontro in quel periodo, a causa di una infezione che poteva persino compromettere la gravidanza.

“Sono stata trasferita da un ospedale a un altro. In quei giorni sono stata sottoposta a cure molto pesanti e a tante radiazioni”, il ricordo della showgirl, che appunto rischiò di veder aggravare la sua condizione di salute e, soprattutto, quella dalla bimba che portava in grembo. “Decisi di proseguire perché la scelta spettava me ma ho avuto la paura che ci fosse qualcosa che non andava, quando è nata. Oggi mia figlia è il mio regalo più grande, un miracolo”, dice commossa Angela.

Mia, la figlia di Angela Melillo, nacque dalla storia d’amore che la soubrette ebbe con l’ex marito Ezio Bastianelli. I due furono sposati dal 2006 al 2016, condividendo alti e bassi, gioie e dolori. Il periodo della gravidanza è stato ricco di paure per entrambi; oggi sia Angela che l’ex compagno hanno voltato decisamente pagina dal punto di vista sentimentale. Restano inevitabilmente uniti dalla figlia Mia che oggi ha diciassette anni. Benché sia passato tanto tempo dalla gravidanza a rischio e dalla malattia, ogni qual volta Angela Melillo ci ripensa non può che commuoversi, ma anche tirare un sospiro di sollievo per come stanno oggi le cose.

“Quando la guardo penso che per me non c’è cosa più bella che sia sana. È il mio dono più grande, un miracolo”, racconta la soubrette. Dopo tanta paura e dopo diversi momenti complicati a livello personale, Angela ha finalmente trovato stabilità e serenità. Sia da un punto di vista sentimentale, col nuovo compagno Cesare San Mauro, sia professionale con tante opportunità nel panorama televisivo. La più recente su Raiuno, con Ne vedremo delle belle.