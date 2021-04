Angela Melillo ed Elisa Isoardi hanno infranto il regolamento?/ Il video dell’Isola..

Angela Melillo ed Elisa Isoardi hanno violato il regolamento dell’Isola dei Famosi 2021? Una clip incastrerebbe le due naufraghe le quali, durante la prova ricompensa, avrebbero approfittato di un momento di distrazione dell’inviato Massimiliano Rosolino per godere di una porzione di lasagna che non sarebbe spettata alla Isoardi. Durante la prova ricompensa, i naufraghi sono stati divisi in due squadre capitanate dalle due new entry Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. A vincere è stata la squadra di Angela Melillo. I componenti della squadra hanno così potuto mangiare un pezzo di lasagna. Tra i concorrenti che avrebbero dovuto mangiare c’era anche Ubaldo Lanzo il quale, però, a causa dell’allergia ad aglio e cipolla, ha rifiutato alla sua porzione di lasagna che avrebbe portato la Melillo e la Isoardi ad infrangere il regolamento.

ANGELA MELILLO ED ELISA ISOARDI TENTATE DALLA LASAGNA

Angela Melillo, di fronte alla porzione di lasagna lasciata da Ubaldo Lanzo, ha ceduto alla tentazione donando il premio della prova ricompensa ad Elisa Isoardi che, facendo parte della squadra perdente, non avrebbe dovuto mangiare. Elisa Isoardi ha accettato il pezzo di lasagna che le ha ceduto l’amica scatenando la reazione del web. Se, infatti, il momento è sfuggito al controllo di Massimiliano Rosolino, non è sfuggito, invece, all’occhio attento di Biccy che hanno pubblicato il video del momento su Twitter. La produzione prenderà provvedimenti nei confronti delle due naufraghe colpevoli di aver violato il regolamento? Nel frattempo, la Isoardi si trova su Playa Esperanza insieme a Vera Gemma e Miryea Stabile.

Angela Melillo approfitta di una distrazione di Massimiliano Rosolino ed infrange il regolamento sotto il suo naso #Isola pic.twitter.com/LEoRsgTmCL — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 7, 2021

