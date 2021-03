Angela Melillo eliminata all’Isola dei Famosi 2021?/ La discussione con Vera Gemma…

Angela Melillo eliminata all’Isola dei Famosi 2021?

Angela Melillo a rischio eliminazione all’Isola dei Famosi 2021? Il pubblico potrebbe premiare il suo modo di fare e di essere un po’ pacata ma potenzialmente vera e burina oppure scegliere i misteri di Akash e il trash che può regalare al pubblico del programma, mai come in questo momento il televoto è in bilico e i fan della Melillo non possono far altro che incrociare le dita in attesa di scoprire il suo destino. Per lei non sono mancati comunque i colpi di scena soprattutto quando ha deciso di rivelare qualche dettaglio in più sul suo rapporto e una chiamata ricevuta da Vera Gemma che le avrebbe detto alcune cose che poi l’attrice ha negato, almeno in parte. Le due sull’Isola si sono mostrate subito insofferenti l’una con l’altra e così Ilary Blasi ha voluto andare a fondo alla questione mettendo le due con le spalle al muro per scoprire cosa è successo davvero.

Angela Melillo e la discussione con Vera Gemma, chi sta mentendo?

A quel punto è proprio Angela Melillo a rivelare che c’è davvero qualcosa che non tutti sanno. Forse proprio per farle pagare la nomination e quel ‘lei mi irrita’, Angela Melillo all’Isola dei Famosi 2021 ha rivelato di esserci rimasta male anche perché tra loro c’è un precedente, ovvero durante una telefonata l’avrebbe riempita di complimenti e le avrebbe promesso che non mi avrebbe mai nominato perché devono supportarsi visto che sono due mamme. Vera Gemma però ha ammesso la telefonata ma negato di averle promesso questo perché non ce n’era il motivo. Come andrà a finire quindi questa sera? Vera Gemma troverà di nuovo il modo di colpire la ballerina romana oppure lascerà correre dimenticando questo approccio poco positivo?

