Angela Melillo “Elisa Isoardi? Amiche dopo l’Isola”/ “Io suora? Meglio che stronz*!”

Sono tante le amicizie nate durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2021, alcune però sono nate quando il programma è finito. È il caso di Angela Melillo ed Elisa Isoardi che hanno scoperto una forte affinità negli ultimi giorni. Lo conferma proprio l’ex ballerina nel corso di un’intervista rilasciata a Francesco Fredella su RTL 102.5 News, nella rubrica Trends&Celebrities. “Dopo l’Isola sento e vedo Elisa Isoardi. – ha ammesso la Melillo – Prima dell’Isola la conoscevo così come la conosceva il pubblico a casa, la trovo una persona di grande intelligenza e raffinatezza e si sta dimostrando con me una grande amica.” Così ha svelato di aver ricevuto un regalo da lei per il suo compleanno: “Mi ha fatto un dono per il mio compleanno: un paio di occhiali bellissimi.”

Elisa Isoardi non è l’unica ex concorrente dell’Isola dei Famosi che Angela Melillo sta sentendo: “Sento molto anche Ubaldo Lanzo che mi ha regalato del bergamotto, la soppressata. Sento ancora Valentina Persia che mi ha fatto la sua imitazione al telefono di alcuni personaggi, facendomi gli auguri. E ancora Francesca Lodo…”. Ad oggi, Angela ritiene di non avere rimpianti in merito a quanto fatto all’Isola: “Sassolini? Io ho sempre detto tutto ed è per questo che forse sono stata spesso giudicata una persona troppo buona o Santa. Suor Angela? Meglio suora che str*nza!” ha poi tuonato. “Comunque io l’ho vissuta con grande tranquillità e naturalezza, io sono davvero fatta così, a volte non me ne frega e non serve attaccarsi e fare strategia. Bisogna sì fare un reality ma anche essere come siamo.” ha tenuto infine a chiarire.

