Angela Melillo/ “Ho sempre amato i cani di grossa taglia, poi è arrivato Lex…”

Angela Melillo, con il suo piccolo Maltese Lex, è stata la protagonista della rubrica “Gli amici di Ugo”, dedicata a tutti gli animali, della trasmissione di Raiuno, Io e Te. Pierluigi Diaco che nella puntata del 25 giugno, oltre ad aver intervistato Bianca Berlinguer, ha dovuto gestire un piccolo contrattempo per la presenza di alcuni lavori in corso in Rai, come ogni giorno, prima di salutare i telespettatori, ha dato la parola a Paola Tavella, gli amici degli animali che ha raccontato la storia di Angela Melillo e del suo cagnolino. Da sempre amante degli animali di grossa taglia come rottweiler, pastore tedesco e così via, la showgirl racconta di essersi innamorata anche dei cani piccoli con l’arrivo di Lex nella sua vita.

ANGELA MELILLO: “AMO MOLTO I CANI”

Angela Melillo racconta a Io e Te la sua storia d’amore con Lex, un maltese che è entrato nella vita della showgirl quando aveva già un anno e mezzo. “Non è stato facile educarlo perchè aveva già le sue abitudini ed è un po’ furbetto. Però è bravissimo ed è molto educato. non sale sui divani, sul letto. E’ dolcissimo e fa tanta compagnia”, ha spiegato la Melillo. “Io amo tutti gli animali, ma in modo particolare i cani”, aggiunge ancora la Melillo. La showgirl, poi, svela una particolarità di Lex: “lui, anche quando fa i suoi bisognini, sta in equilibrio e si mette in verticale”. Un’abitudine che, probabilmente, ha imparato dalla figlia della Melillo, Mia, abituata a fare sempre la verticale in casa.



