Angela Melillo/ Eliminata all’Isola dei Famosi non resta a Playa Imboscada

Angela Melillo eliminata a L’Isola dei Famosi 2021. La ballerina e showgirl non ha vinto la sfida nel televoto flash contro Valentina Persia. Un verdetto che ha accolto con grande normalità: “me l’aspettavo. Sono felicissima di aver fatto questa esperienza di vita, arrivare fino a qui è stato un grandissimo successo”. Arrivata poi a Playa Imboscadissima, la showgirl decide di non restare rivelando in lacrime: “ho accettato di fare questa isola perchè mia figlia fosse fiera di me, mi sono sempre data da fare, ma ci sono delle cose che per me vanno oltre il gioco e lo spettacolo. Per me c’è una cosa importante che io sento qui: ho una mancanza fortissima di casa, della mia vita, avevo fatto una promessa a mia figlia, ma non ce la faccio. Sto mettendo loro al primo posto, sinceramente”. Niente da fare la Melillo torna a casa dalla sua famiglia. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Angela Melillo è la seconda eliminata di questa 20esima diretta dell’Isola dei Famosi 2021. Il televoto flash ha visto una percentuale molto bassa, del 2%, di pubblico che la voleva ancora in gioco. Angela ha dunque salutato tutti i compagni, convinta di tornare diretta in Italia. In realtà, così come accaduto per gli altri naufraghi eliminati, Angela sta per approdare a Cayo Paloma dove troverà Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti e potrà decidere se proseguire la sua avventura oppure no. Qualora decidesse per il sì, Ilary Blasi aprirà un televoto flash per decidere i due che rimarranno in gara. Dallo studio, Iva Zanicchi dice la sua sulla Melillo: “Un po’ noiosa. – però chiarisce – Io forse avrei eliminato qualcun altro, Miryea, perché è giovane, bella tosta, lasciamo lì le persone un po’ più anziane. Io prendo la seria e vado a casa se vince lei!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Immaginiamo già Angela Melillo disperata e in lacrime all’Isola dei Famosi 2021 dopo la puntata complicata che ha dovuto affrontare venerdì scorso. Purtroppo nel fine settimana non ci sono mai video da analizzare per scoprire cosa è successo al loro ritorno sulla Playa ma siamo sicuri che la ballerina sarà un mix tra il dispiaciuto e la furia. Non è la prima volta che le danno della falsa e ogni volta lei reagisce piangendo disperata, cosa sarà successo questa volta che anche Tommaso Zorzi gli si è scagliata contro? Per lei il percorso all’Isola non è stato molto facile perché in molti non l’hanno capita puntandole sempre il dito contro qualche volta accusandola di usare le persone e altre volte di continuare a macchiare e mentire proprio in quanto stratega. La prima ad accusarla era stata proprio Miryea Stabile quando si è presentata la questione della nomination di gruppo per Gilles Rocca, e adesso?

Angela Melillo è stata la naufraga più criticata nel corso soprattutto da chi è in studio e, in particolare, da Tommaso Zorzi. L’influencer non capisce il suo modo di fare troppo super partes e questo sta mettendo in tilt i naufraghi in vista della finale ma anche chi la segue da casa. A metterci il carico da novanta è stata Vera Gemma che dallo studio ha attaccato aspramente la ballerina convinta che in realtà questa sua voglia di essere buona ad ogni costo in realtà nascondi solo cattiveria e finto buonismo. Si trova d’accordo anche Zorzi che non l’ha mai vista sporcarsi in questo suo percorso ma si è detto sicuro anche del fatto che non le vada sempre così bene e che presto dovrà venire fuori il suo vero volto, ma se quello che vediamo fosse quello vero?



