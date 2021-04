Angela Melillo in crisi/ Tra Vera Gemma e le continue liti: “Non sto capendo niente”

Angela Melillo è ormai esausta e lo si vede bene nelle puntate dell’Isola dei Famosi 2021 che stanno andando in onda al pomeriggio o nel prime time in diretta. La bella ballerina è già arrivata alle lacrime nei giorni scorsi perché ha avuto una sorta di crollo dovuto anche al fatto che lei non è come molti altri sull’Isola, non ama le discussioni e lavora tanto. Dopo aver ricevuto la forza e il conforto dei suoi colleghi, soprattutto Francesca, Ciufoli e Awed, la bella ballerina ha ripreso il suo percorso soffrendo un po’ la presenza e il dualismo di Paul Gascoigne. Non è la prima volta che la Melillo parla di lui ma dopo la puntata di giovedì è tornata a farlo convinta che i suoi problemi alla spalla possano impedirgli alcuni movimenti ma non tutti, come per esempio stare davanti al fuoco per non farlo spegnere. Forse Paul gioca un po’ con la situazione a discapito degli altri continuando a fare la bella vita con la scusa dell’incidente e poi della lingua che capisce solo in alcune occasioni e non in altre?

Già nei giorni scorsi Angela Melillo ha ribadito il concetto che il campione capisce l’italiano solo quando gli pare e questo a discapito di tutti gli altri e adesso che il campione si è rimpiazzato di patatine per volere di Vera Gemma, la bomba potrebbe esplodere da un momento all’altro. Proprio l’arrivo o, meglio, il ritorno dell’attrice, ha cambiato anche le cose per il resto del gruppo che non si aspettava di rivederla. Il suo arrivo ha un po’ scombussolato gli equilibri del gruppo di cui Angela, almeno secondo lei, farebbe parte e la prima frecciatina è arrivata quando, nel momento di condividere il riso e le patate, l’attrice ha fatto notare che c’è ormai una catena di montaggio e che la Melillo fa sempre le stesse cose: ‘ma non ti annoi a fare così tutti i giorni?’. Lei ha risposto pacata come sempre e pronta a sacrificarsi per il gruppo ma per il momento nessuno scossone è ancora arrivato.

