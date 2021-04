Angela Melillo, Isola dei Famosi 2021/ “Miryea Stabile una stratega”, la sua teoria è che…

Angela Melillo all’Isola dei Famosi 2021 si tiene ‘buoni’ i più forti ma…

Angela Melillo continua a dividere il riso e questo è uno dei pochi momenti della giornata in cui riesce a mantenere un po’ il suo atteggiamento super partes, ma nelle altre ore cosa fa? La sua posizione all’Isola dei Famosi 2021 è sempre molto chiara, spesso a favore di Gilles Rocca e di Roberto Ciufoli, poco incline a tutti gli altri. Qualcuno è pronto a scommette che la sua sia solo un’amicizia di convenienza legata a quelli che sono i doveri sull’Isola, ma molti altri ancora vedono in lei la voglia di essere un po’ una stratega legandosi ai personaggi più forti, facendo gruppo e lasciando tutti gli altri fuori. Nei giorni scorsi ha avuto da ridere sul comportamento di Paul Gascoigne, reo, a suo dire, di capire l’italiano solo quando gli conviene, e anche su Andrea Cerioli all’inizio non era molto convinta. E adesso?

Angela Melillo in crisi/ Tra Vera Gemma e le continue liti: "Non sto capendo niente"

Angela Melillo punta il dito contro Miryea Stabile

A finire nel suo mirino è stata addirittura Miryea Stabile. La bella Pupa tornata sull’Isola dei Famosi 2021 insieme a Vera Gemma ha fatto subito comunella con Faribe e Beatrice, tutte contro il gruppo che vede anche Angela Melillo protagonista. Qualcosa poi è cambiato con la diretta di lunedì sera visto che la ritorno alla Playa, Miryea ha deciso di voltare pagina chiudendo gli scontri con tutti e dimenticando anche la sua amicizia con Vera Gemma e Fariba che l’hanno delusa e le hanno mentito. A questo punto è stata proprio Angela Melillo a dirsi sicura che la giovane in realtà non sia delusa ma che stia mettendo in atto una tattica solo per evitare un’altra nomination o, ancora prima, una possibile eliminazione in scena forse già stasera. Avrà modo di dirle questo nella puntata di questa sera?

