Angela Melillo/ La regina delle porzioni all’Isola… Daniela Martani permettendo!

E alla fine sembra che proprio Angela Melillo è diventata la regina dell‘Isola dei Famosi 2021. Il reality tornerà in onda proprio questa sera con la ballerina romana sempre più protagonista e tutto perché il gruppo ha deciso che sarà proprio lei ad occuparsi delle porzioni e questo l’ha messa un po’ in crisi soprattutto per via di quello che è successo già giovedì scorso. Angela Melillo ha porzionato il riso dimenticando di darne una porzione proprio a Daniela Martani che addirittura ne chiede in più perché lei è vegana e, quindi, non mangia altro. A quel punto sembra che la biondina le abbia dato poi la sua porzione pensando di aver risolto la questione ma, a quanto pare no, visto che l’ex gieffina ne ha poi parlato in Palapa creando di nuovo confusione e dando vita ad una nuova lite.

Un po’ impaurita da questo, Angela Melillo ha un po’ preso male l’incarico che i naufraghi le hanno dato all’Isola dei Famosi 2021 ma adesso sembra aver capito. Le polemiche comunque non sono mancate visto che, rintanati sotto una tenda per ripararsi dalla pioggia, hanno finito tutti per litigare e ancora una volta per Daniela Martani che, dopo aver ricevuto il suo riso, ha finito per tornare nella pentola per raschiare il fondo e riuscire a mettere insieme il resto facendo infuriare Francesca Lodo che continua ad inveire contro di lei prendendo le parti di Angela Melillo che ha fatto le porzioni sempre uguali per tutti e senza distinzioni. Questa sera toccherà a lei prendere parte in una fazione o nell’altra del programma, ma a quale apparterrebbe? Siamo sicuri che la sua vicinanza ad Elisa Isoardi la rende una pedina importante anche se molto dipenderà dai nuovi equilibri.

