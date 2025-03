La showgirl Angela Melillo, protagonista in questi giorni del format di Carlo Conti “Ne vedremo delle belle”, è tornata in tv e a fare il tifo per lei ha, come sempre, il marito Cesare San Mauro. L’uomo, che non fa parte del mondo dello spettacolo, ha 68 anni: è dunque più grande di lei ma questo non ha frenato il loro grande amore che ha portato al matrimonio. Cesare San Mauro è un avvocato della Corte di Cassazione di Roma ed è titolare di uno studio legale nella Capitale. Avvocatura e non solo: Cesare è anche uno stimato imprenditore. Insegna inoltre all’università La Sapienza di Roma. Il matrimonio tra i due è arrivato nel 2022: i due si sono sposati al Campidoglio, di fronte alle rispettive famiglie e agli amici più stretti.

L’amore, comunque, è scoppiato diversi anni prima del grande passo. I due si sono incontrati ad una cena con amici in comune e hanno deciso di unire le rispettive strade. Nonostante appartenessero a due mondi completamente differenti, si sono trovati e si sono accorti di essere più simili di quanto pensassero. Questo ha portato entrambi a decidere di voler stare insieme. Prima del matrimonio, i due non convivevano: hanno deciso di fare questo passo solamente dopo aver pronunciato il “sì” più importante della loro vita. “Lui è una persona molto comprensiva e anche lui ha dei figli da matrimoni passati” ha raccontato Angela Melillo.

Angela Melillo, la separazione del 2013 con Ezio Bastianelli: rapporti pacifici

Angela Melillo ha raccontato che la proposta da parte di Cesare San Mauro, suo marito, è arrivata nel 2020. Prima di chiedere la mano alla showgirl, l’imprenditore ha deciso di parlare con sua figlia, Mia, per capire se fosse d’accordo con il fatto che la mamma sposasse un altro uomo. Prima di Cesare, Angela Melillo è stata sposata con Ezio Bastianelli: i due sono stati insieme dal 2006 al 2013 e insieme hanno avuto una bambina, Mia. Non sappiamo perché i due si siano separati: nonostante ciò, i rapporti sarebbero piuttosto pacifici, anche per il bene di Mia.