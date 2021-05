Angela Melillo, lite con Miryea Stabile/ È una furia “Continui a dire ca*zate!”

Angela Melillo di nuovo sotto accusa per le nomination all’Isola dei Famosi 2021

Ancora una volta volano stracci tra Angela Melillo e Miryea Stabile. Chi ha seguito l’Isola dei Famosi 2021 sa bene che non è la prima volta che le due finiscono allo scontro e in mezzo ci sono sempre le nomination. La prima volta la ballerina romana era finita in lacrime per via di quello che è successo con Gilles Rocca.

Il naufrago aveva chiesto, forse non esplicitamente secondo lui, di essere nominato e il gruppo, più volte definito branco, lo aveva acconteto facendo infuriare anche gli opinionisti del programma un po’ spinti anche da Miryea Stabile che aveva confermato questa sorta di accordo o complotto tra i naufraghi. Al ritorno dalla diretta, sentitasi sotto accusa, Angela Melillo ha dato di matto piangendo a dirotto e inveendo proprio con la Pupa che alla fine sembra aver chiarito la questione, e adesso?

Angela Melillo litiga con Miryea Stabile: “Non dirmi più che sono falsa!”

Anche questa volta Angela Melillo ha attaccato Miryea Stabile rea di riportare sempre i fatti in modo sbagliato facendo litigare i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021. In particolare, a finire sotto la lente sarebbe stato un presunto accordo ai danni di Matteo Diamante, che lui stesso avrebbe sentito.

Esplode quindi la lite e la ballerina se la prende di nuovo con la Pupa sfogandosi anche con gli altri e mettendosi in mezzo alla lite tra il Pupo e Ignazio Moser: “Io dico le cose che sento, e la signorina qua, messaggera dei miei stivali, va troppo spesso a riferire e riportare. Adesso basta! Basta Miryea, non ti permettere mai più di dirmi che sono una falsa”. Alla fine Miryea si è sentita ancora una volta non compresa ma ha accusato chiaramente la ballerina e Rosaria Cannavò di non saper dire la verità. Cosa succederà quando si tornerà a parlare di questo alla presenza di Tommaso Zorzi che aveva già inveito contro il gruppo?

