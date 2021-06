Angela Melillo “Matrimonio con Cesare? Ha chiesto la mano a mia figlia”/ “L’anello..”

Ha vissuto 71 giorni all’Isola dei Famosi 2021,un’avventura difficile ma che porterà sempre nel cuore e oggi, Angela Melillo, fa il bilancio di quei giorni in diretta su RTL 102.5 News. Intervistata da Francesco Fredella nella rubrica Trends&Celebrities, la Melillo ha esordito, chiarendo che “Nonostante abbia fatto 71 giorni sono sempre stata me stessa e per me quello è già una grande vittoria. Mantenere un equilibrio in una circostanza così difficile ed estrema non è facile. L’appellativo di suora? Non è tanto vero: dico le cose a modo mio, con rispetto, cosa che spesso manca in televisione ormai.” Perché, dunque, non cogliere la possibilità a Playa Imboscadissima? “All’altra isola ho semplicemente ascoltato il mio cuore. Arrivata dove sono, non essendo mai stata nominata dai miei compagni, è stato un grande successo.” ha chiarito la Melillo.

Angela Melillo dice la sua anche sulla vittoria di Awed e delle strategie attuate durante la finale: “Awed abbia stretto di più con Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Alleandosi con loro ha tenuto fuori Valentina Persia ma credo non ci sia nulla di personale, è tutto circoscritto ad un gioco.” Chiusa la parentesi Isola, Angela parla del compagno Cesare San Mauro: “è un uomo prezioso, soprattutto romantico. Mi è venuto a prendere a Parigi quando tornavo dall’Honduras!”, ha raccontato la Melillo. Ma a quando il matrimonio? “Faccio come Ignazio Moser: prima dobbiamo decidere tra di noi, lui è un uomo all’antica… – così ha svelato – Lui, non potendo chiedere la mia mano a mio padre e mia mamma, che non ho più, essendo una persona di grandi valori l’ha chiesto a mia figlia Mia, coinvolgendola nella cosa. Un bellissimo gesto.”

