Angela Melillo: matrimonio in chiesa con Cesare San Mauro?/”Passione cresce e poi…”

Angela Melillo al settimo cielo dopo le nozze con Cesare San Mauro: “Ma ci diremo ‘sì’ anche davanti a Dio”

Angela Melillo e Cesare San Mauro guardano già al futuro e dopo essersi sposati in Campidoglio a Roma, la ex primadonna del Bagaglino e la sua dolce metà si sono goduti un tenero fine settimana all’estero. “Abbiamo trascorso dei giorni bellissimi”, racconta lei in una interessante intervista rilasciata sulle pagine di Nuovo. “In ogni occasione brindavamo con champagne e torta”, sottolinea felice e soddisfatta. In un futuro non troppo lontano l’idea è di dirsi sì e promettersi amore eterno anche in Chiesa.

CESARE SAN MAURO, MARITO ANGELA MELILLO/ "Al matrimonio mancavano solo miei genitori"

“Siamo tutti e due molto credenti e per chi come noi lo è sa che il matrimonio è quello riconosciuto da Dio”, aggiunge Angela. Nel corso dell’intervista la Melillo racconta i momenti più emozionanti delle nozze con Cesare San Mauro, ma ricostruisce anche come è nata la proposta, focalizzandosi sugli aspetti più toccanti. “Da quando stiamo insieme il desiderio non si è mai affievolito e la passione è un crescendo. La proposta di matrimonio è arrivata quando eravamo a Sorrento, davanti a mia figlia. E’ stato molto dolce”.

Angela Melillo e Cesare San Mauro si sposano/ Matrimonio con pochi invitati e...

Angela Melillo e la mancanza dei genitori: “In momenti come questi sarebbero fondamentali”

Angela sente ancora una grande mancanza, quella dei suoi gentiori, che da quando non sono più al suo fianco hanno lasciato un vuoto immenso nel suo cuore. “E’ un dolore che non passa anche se con il tempo cerchi di metabolizzare. In momenti come questi avere la famiglia al proprio fianco è un aspetto fondamentale”, dice. Sempre ai microfoni di Nuovo parla del rapporto con l’ex marito Ezio Bastianelli, con cui il clima sarebbe diventato più disteso.

L’ex stella del bagaglino spiega che per il bene della figlia hanno coltivato un rapporto cordiale nel corso del tempo. Ricordiamo che con il ristoratore, la soubrette è stata sposata dal 2006 al 2013 ed insieme, nel 2008, sono diventati genitori di Mia, dopo una gravidanza complessa, scoperta quasi casualmente in ospedale in seguito ad una brutta infezione.

Angela Melillo e Cesare San Mauro si sposano/ "Matrimonio in autunno, ecco perché abbiamo aspettato tanto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA