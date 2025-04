Angela Melillo è una delle dieci showgirl protagoniste di “Ne vedremo delle belle“, lo show varietà condotto da Carlo Conti il sabato sera su Rai1. La ex primadonna del Bagaglino ha accettato con grande entusiasmo di rimettersi in gioco mostrando il suo talento nel ballo e nell’intrattenimento, ma non nasconde che con le altre colleghe non manca la competizione. Intervistata da Fanpage, infatti, ha dichiarato: “l’ho presa con uno spirito davvero gioioso di divertimento e di sfide, ma c’è una sana competizione tra tutte noi”. Non solo, la Melillo ha ammesso: “non è vero che si partecipa per non vincere, insomma, tutte vogliamo cercare di arrivare più in alto possibile”.

Cesare San Mauro, chi è il marito di Angela Melillo/ La showgirl: "E' l'ultimo regalo che mi ha fatto mamma"

Tutte le protagoniste di Ne vedremo delle belle, infatti, puntano alla vittoria finale come è giusto che sia, anche se non sono mancati dei momenti di difficoltà durante questa nuova esperienza televisiva. “È un’esperienza straordinaria” – ha detto la Melillo che si è poi complimentata con Carlo Conti per aver pensato ad un format televisivo pensato appositamente per far conoscere al grande pubblico il lato di ogni “primadonna” senza alcun filtro.

Manila Nazzaro choc su Angela Melillo e Matilde Brandi, confessione a The Couple/ Amiche o rivali?

Angela Melillo: “nessun attrito con Valeria Marini a Ne vedremo delle belle”

Durante l’avventura di Ne vedremo delle belle, Angela Melillo in diverse occasioni ha avuto dei battibecchi con Valeria Marini, ma la showgirl rivela che tra loro non c’è alcuna antipatia. Anzi, la Melillo ha dichiarato: “se fossi costretta a passare una settimana intera chiusa in una casa con una delle mie colleghe, sceglierei sicuramente lei”. La Melillo, infatti, parlando proprio della collega Valeria Marini ha sottolineato non solo il talento, ma anche il grande carisma che le permette di stare in scena con spensieratezza e divertimento.

Angela Melillo a Ne vedremo delle belle/ Sui social: "era bravissima a ballare, che le è successo?"

Dopo Ne vedremo delle belle quali sono i progetti di Angela Melillo? La showgirl non si è sbottonata più di tanto rivelando: “chissà. Incrociamo le dita e vedremo. Non amo parlare del futuro e sono molto scaramantica!”.