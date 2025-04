La puntata odierna de La Volta Buona è servita ad Angela Melillo per far luce e chiarezza su un ‘caso’ divampato proprio dallo studio di Caterina Balivo. Proprio qualche giorno fa la conduttrice aveva incalzato Matilde Brandi: “Perchè non vi parlate più?”. Per l’interrogativo, però, nessuna risposta diretta; solo commenti sibillini sul concetto di amicizia e soprattutto la volontà che a parlare per prima fosse, appunto, Angela Melillo.

“Cosa è successo? Tutto questo mi fa sorridere, ‘Ha iniziato lei, ha iniziato lui…’. Quando c’è qualcosa da chiarire io parlo direttamente con le persone interessate, non ne parlo in giro e nemmeno tra colleghe”. Inizia così Angela Melillo incalzata da Caterina Balivo sui motivi del presunto litigio con Matilde Brandi. “Il rischio è che diventi un chiacchiericcio e pettegolezzo anche di basso livello”.

Angela Melillo a La Volta Buona: “Litigio con Matilde Brandi? Non è vero che non ci parliamo più…”

Proseguendo nella chiacchierata a La Volta Buona, Angela Melillo – a proposito delle presunte ruggini con Matilde Brandi – ha spiegato: “Noi siamo grandi amiche, non è vero che non parliamo; semplicemente io do un grande valore alla parola amicizia. Quindi, se un rapporto si deve chiudere semplicemente perchè ho scelto di collaborare con una persona che non va a genio alle mie amiche, allora…”. Dunque, sarebbe una scelta di lavoro ad aver alzato un muro tra le due, nonostante la Melillo abbia specificato come dal suo punto di vista l’amicizia sia ancora vigente e intatta. “Noi siamo professioniste, e ci avvaliamo di altrettanti professionisti; ognuno è libero di lavorare con chi vuole e l’amicizia va a prescindere”. L’ex concorrente de ‘Ne vedremo delle belle’ ha poi spiegato di essere pronta a prendere un thè con l’amica al fine di chiarire la vicenda, ma non negli studi televisivi: “Certe cose si chiariscono a casa”.