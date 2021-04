Angela Melillo/ Piange all’Isola dei Famosi 2021: “Ho un crollo, sono senza forze..”

Angela Melillo piange all’Isola dei Famosi 2021. La bella combattente bionda che si occupa della ripartizione del riso, e anche di qualche pettegolezzo, ha ceduto sotto i colpi della malinconia, della mancanza di cibo e dell’assenza di forze. Le telecamere la seguono e all’improvviso ecco che la troviamo nella parte più interna dell’Isola pronta a piangere in compagnia di Awed. Lo youtuber non ha nessuno slancio sentimentale nei suoi confronti, continua a dirle di stare tranquilla e di non sentirsi stupida a piangere perché è normale dopo cinque settimane avere un crollo. La ballerina bionda continua a confermare di essere un po’ in crisi, di essersi sentita senza forze ma non voleva lasciarsi andare a questo sfogo perché nella sua vita ne ha passate tante, dolori, lutti, ma mai ha avuto un crollo del genere, a casa è diverto e questa situazione sicuramente non ha aiutato.

Valentina Persia e Fariba Tehrani, lite all'Isola dei Famosi/ "Leccate di c*lo che.."

Angela Melillo piange all’Isola dei Famosi 2021: “Ho un crollo, non volevo piangere ma..”

Awed continua a dire che è normale e che sicuramente lei è una delle persone più forti che sono all’Isola dei Famosi 2021 ma il vero slancio spontaneo arriva da Roberto Ciufoli che si unisce a loro e abbraccia Angela Melillo. Anche Francesca Lodo corre in suo soccorso abbracciandola mentre Awed continuava a parlare senza dire niente di molto interessante e di concreto alla fine. Angela Melillo arriverà alla diretta di questa sera dopo una serie di momenti complicati e non solo per via dello sfogo ma anche per le continue liti che ci sono state sull’isola in questi giorni prima con Brando Giorgi e poi con Fariba Tehrani che continua a mettere zizzania e a rivelare segreti specie ora che è in nomination. Forse è questo che ha spinto Angela Melillo a crollare in questo modo?

LEGGI ANCHE:

Andrea Cerioli/ Ha nostalgia di casa, piangerà di nuovo?Ubaldo Lanzo/ Il caso del coltello rotto lo sconvolge: "Incivile e cafone!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA