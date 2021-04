Angela Melillo/ Piange all’Isola dei Famosi 2021: “Mi mancano i miei affetti”

Angela Melillo è pronta ad affrontare la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 questa sera forte dei suoi giorni da leader ma anche molto provata da questo mese passato lontano dai suoi cari e, in particolare, dalla figlia Mia e dal compagno Cesare. La bella ballerina romana, infatti, si è sciolta in lacrime disegnando un cuore sulla spiaggia e parlando con Gilles Rocca che le ha subito ribadito: “Tu sei una boma di energia, sei frizzante, è possibile un piccolo crollo stai tranquilla..”.

Al suo fianco ha preso poi parte Elisa Isoardi che si è detta felice di essere in Honduras e avendone poi la conferma dalla sua compagna di viaggio che si è detta felice di questa esperienza ma un po’ malinconica perché le mancano i suoi effetti. La stessa cosa ha ribadito in confessionale sciogliendosi in lacrime, questa sera ci sarà una sorpresa per lei in diretta nel programma?

Angela Melillo piange all’Isola dei Famosi 2021 ma poi pensa al suo posto da leader

Rimane il fatto che Angela Melillo è in grado di lasciare da parte il suo momento no per prendere in mano le redini del gruppo di naufraghi che si è ritrovato insieme qualche giorno fa. I suoi giorni come leader non hanno permesso a nessuno di lasciarsi andare all’apatia e quando non c’era da fare, allora ha chiamato tutti a raccolta per fare gruppo prima in cerchio pronti a fare stretching (Drusilla e Awed compresi, i negati del gruppo) e poi per un bel bagno al mare. Il gruppo sembra finalmente aver ritrovato un po’ di sintonia, è stata opera di Angela Melillo oppure è dovuto al fatto che Vera Gemma non ci sia più tra loro?

