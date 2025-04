Ballerina, attrice e tanto altro, Angela Melillo è una delle concorrenti di Ne vedremo delle belle, programma di Carlo Conti che su Rai Uno porta dieci showgirl a sfidarsi l’una contro l’altra in determinate materie. Qualche tempo fa, Angela Melillo si era confidata a Storie di donne al bivio parlando di un fatto personale molto doloroso, la malattia che ha dovuto affrontare quando era giovane. “Io ho sofferto di una fame nervosa… Studiavo danza e mi sentivo inadeguata”, aveva raccontato.

All’epoca faceva danza e le insegnanti le volevano magrissime, così è scattata la bulimia e anche lei ha iniziato a non mangiare per poi sfogarsi in altre situazioni. “Mangiavo tanto, anche di notte. E poi vomitavo“, ha confessato Angela Melillo, che ha ribadito quanto oggi finalmente si parli di questi disturbi alimentari rispetto al passato, quando invece tutto taceva. “Avevo come un’ansia da prestazione, mi sentivo inadeguata. Poi sono andata avanti grazie all’aiuto di mamma, che ha capito“. La vita privata di Angela Melillo è stata piuttosto dolorosa, compresa la gravidanza della figlia Mia nel 2008.

Angela Melillo, la decisione più difficile in gravidanza: “Ho rischiato“

Quando Angela Melillo aveva scoperto di essere incinta, al contempo stava combattendo contro una brutta infezione che le aveva colpito le vie urinarie. In quel momento così delicato, però, le cure rischiavano di essere invasive e appena dopo che è uscita dall’ospedale facendo una tac con contrasto, aveva scoperto di aspettare un bambino. Ovviamente la gioia immensa si è mischiata alla paura: “Non sapevo se poter gioire o rinunciare perché non sai cosa ti aspetta“, aveva detto l’attrice a “Vieni da me“. Così, ha dovuto prendere una decisione veloce, portare avanti la gravidanza o interromperla, e lei ha deciso di continuare: “Mi sono sentita che sarebbe andato tutto bene“. E così è stato!