Angela Melillo/ Rifiuta il bacio di Awed e teme gli Arrivisti: “Vedremo come sono..”

Ormai sembra proprio che Angela Melillo sia da considerare la saggia di questa Isola dei Famosi 2021. La ballerina romana continua a macchinare, a cambiare il suo modo di pensare e anche le persone che spesso prende di mira a poche ore della diretta salvo poi cambiare misteriosamente il suo giudizio, e ora? Questa volta a destare preoccupazioni nella saggia Angela Melillo sono i nuovi arrivati, gli arrivisti. In molti sono corsi in loro aiuto per sistemare la capanna e per alcuni consigli su fuoco e su come sistemarsi, ma lei ha continuato a guardarli con sospetto perché sa bene che anche se adesso sono tutti gentili e sorridenti, presto le cose potrebbero cambiare. In molti hanno notato che non tutti i naufraghi veterani si sono avvicinati agli arrivisti per il benvenuto e tra questi c’era anche Angela Melillo che sembra un po’ confusa da questi continui arrivi quando è ormai passato oltre un mese dall’inizio del programma e manca poco alla fine.

Le cose potrebbero farsi serie da questa sera quando, durante la diretta, verranno a galla anche i momenti subito successivi alla puntata scorsa dell’Isola dei Famosi 2021, quello in cui, in preda ai fumi del vino e del cibo guadagnato da Andrea Cerioli, Awed ha dato di matto provando a baciare tutti, Angela Melillo compresa. E’ iniziato in quel momento un vero e proprio valzer con o youtuber che continuava a chiedere il bacio a tutti girovagando per la spiaggia sorridente mentre a ballerina continua a dire no perché lei bacia solo il suo fidanzato, lei è fidanzatissima e non fa queste cose del baciare in bocca altri e così si è tirata indietro fino a quando il suo compagno di avventura non ha rinunciato ma non prima di aver tentato di rubarglielo invitandola a baciarlo sulla guancia. Anche in quel caso Angela la saggia è stata molto attenta.

