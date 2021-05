Angela Melillo scontro totale con Miryea Stabile/ “La falsità regna sovrana con lei!”

Angela Melillo continua a tenere banco all’Isola dei Famosi 2021. In molti sono convinti che proprio in queste ultime settimane sia venuto fuori il suo vero volto, quello della cattiva, ma che dall’altra ormai lei sia solo una delle più sincere tra le naufraghe specie adesso che lei e Rosaria Cannavò hanno preso di mira proprio Miryea Stabile. La bella Pupa è rea di aver voltato le spalle agli altri per legarsi nuovamente a Fariba dopo un allontanamento a favore di Andrea Cerioli. Ma dove è quindi il problema? La ballerina romana ha molto legato con Rosaria Cannavò che, forse ancora avvelenata per essere finita in nomination, continua ad inveire contro quella che fino a qualche giorno fa le era amica, quindi Miryea che a detta sua è falsa ed è come una banderuola. Dello stesso parere è proprio Angela Melillo che arriva a dire: “La falsità regna sovrana con lei!”.

ANGELA MELILLO, LITE CON MIRYEA STABILE/ "Riporta frasi fatte poi cade dal pero!"

Angela Melillo all’Isola dei Famosi 2021 ancora contro Miryea Stabile: “La falsità regna sovrana con lei!”

Chi ha seguito l’Isola dei Famosi 2021 fino a questo momento sa bene che Miryea Stabile è finita nella lista nera di Angela Melillo quando l’ha accusata apertamente di aver nomination Gilles Rocca d’accordo con gli altri naufraghi proprio per fare quello che lui aveva chiesto. Lei ha pianto disperata all’epoca rimandando al mittente le accuse specie quando proprio Tommaso Zorzi l’ha colpita nel profondo accusando il gruppo di essere bugiardo e lodando invece Miryea che lo ha smascherato. Da allora Angela ha rotto con la Pupa tant’è che anche qualche giorno fa l’ha accusata di riportare cose non vere in giro per mettere zizzania, sarà degna amica di Fariba quindi adesso?

LEGGI ANCHE:

Angela Melillo 'cattiva e stratega'/ L'attacco di Miryea Stabile (e non solo)Vera Gemma Vs Melillo "Esponiti, basta perbenismo"/ "Io sono qui e tu sei lì, quindi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA