Angela Melillo/ Sospetta di Brando Giorgi ma su di lei Vera Gemma rivela…

Angela Melillo all’Isola dei Famosi 2021 è vera o sta fingendo? Vera Gemma non ha dubbi

Angela Melillo è l’amica di tutti all’Isola dei Famosi 2021. Continua ad occuparsi di tutto, divide il riso ed è la spalla su cui tutti amano piangere ma alla fine dei conti in molti si stanno chiedendo ora chi sia davvero la ballerina dai capelli biondi. A metterla sotto la lente sono le tre dell’Isola Esperanza e, in particolare, Vera Gemma. L’attrice continua a remare contro di lei rea di essere amica di tutti ma di voler solo una cosa: tornare alla grande nel mondo dello spettacolo. Per questo motivo sarebbe pronta a tutto anche a fingere proprio come sta facendo, mostrando un volto che in realtà non è il suo. Questo significa che tutto verrà a galla prima o poi o magari quando Angela Melillo si troverà faccia a faccia con Vera Gemma che dalla sua isola promette scintille parlando di lei con Elisa Isoardi che, dal canto suo, non si pronuncia sulla ballerina, nemmeno in sua difesa.

Dall’altra parte, però, è Angela Melillo che punta il dito contro un altro concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 ovvero Brando Giorgi. L’attore si è voluto isolare dal gruppo e vuole parlare con gli altri solo davanti alle telecamere per non avere problemi di bugie e di altro ma al suo fianco, almeno in parte, si è schierata proprio Angela Melillo che spesso gli fa visita invitandolo a rinunciare a questa sua missione. Appena girato l’angolo, però, seduta in confessionale, Angela Melillo rilancia ammettendo di non essere sicura che il comportamento di Brando Giorgi sia veritiero oppure no. Forse mente per le telecamere lui? E se invece il peccato fosse negli occhi di chi guarda…

