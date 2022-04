Angela Melillo, svela la proposta di matrimonio di Cesare San Mauro/ “Ha chiesto a mia figlia il permesso”

Matrimonio Angela Melillo e Cesare San Mauro: presto sposi! Lo svela in diretta a Verissimo

Cesare San Mauro e Angela Melillo si sposano! A dare il lieto annuncio proprio la showgirl, ospite oggi di Verissimo. La coppia conviveva da pochi mesi, ma ha costruito una relazione duratura, visto che stanno insieme da sette anni. Nei mesi scorsi hanno deciso di fare un passo importante nella loro relazione andando a vivere insieme, segnando così un nuovo inizio. Ma non si tratta di un traguardo, bensì di una tappa del loro percorso di vita e di amore, visto che presto convoleranno a nozze.

«Ci sposiamo ad ottobre, ha chiesto a mia figlia Mia la mia mano dato che mio papà non c’è più», ha dichiarato Angela Melillo nello studio di Silvia Toffanin. Un passo importante anche in virtù del fatto che hanno gestito con molta attenzione la loro relazione. Infatti, la Melillo ha raccontato che non volevano destabilizzare la figlia di lei dopo il divorzio e la morte dei nonni.

«Non volevo una storiella», ha confidato Angela Melillo a Verissimo. Infatti, ha costruito una storia importante, tanto che presto lei e Cesare San Mauro si sposano. «Cesare mi ha detto che non poteva chiedere la mano a mio padre, quindi ha pensato di parlarne con mia figlia Mia. Eravamo al mare e lui le ha parlato, ha chiesto se era d’accordo. Ci siamo ritrovati tutti e tre e lui le ha detto che voleva sposarmi e lei ha detto sì».

Ovviamente per l’occasione Cesare San Mauro le ha regalato un anello di fidanzamento in un momento molto romantico. «Non lo sa ancora nessuno ma… ci sposeremo ad ottobre, all’inizio dell’autunno. A Roma a ottobre è ancora molto bello, quindi ci sposiamo quest’anno. Poi ti racconterò… Non appare mai ma esiste!». E Silvia Toffanin ha scherzato rievocando il caso Pamela Prati: «Non è Mark Caltagirone!».

