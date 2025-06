Angela Melillo, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha raccontato di un possibile tradimento da parte dell’ex marito Ezio Bastianelli.

Angela Melillo è una donna decisa, intransigente quando qualcuno valica i confini dei suoi principi; aspetti che si riflettono anche nella sua condotta sentimentale come testimoniato dal racconto di oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo. “Non sono una donna gelosa o che controlla il cellulare però, con il mio ex marito Ezio, un giorno l’ho fatto…”. Inizia così la conduttrice che, incalzata su possibili tradimenti subiti nel corso delle sue esperienze amorose, rivela uno specifico aneddoto.

“Non so per quale motivo l’ho fatto, ancora oggi me lo chiedo, ma ho sentito il suono di un messaggio e ho pensato di andare a guardare”, prosegue così Angela Melillo entrando nel merito dell’unico aneddoto di un possibile tradimento subito e risalente alla relazione con l’ex marito Ezio Bastianelli. “Era arrivato un messaggio da parte di un suo amico, lui invece gli aveva scritto: ‘Per mia moglie, io l’altra sera ero con te’…”.

Angela Melillo a La Volta Buona: “Il mio ex marito Ezio Bastianelli? Ecco perchè ci siamo lasciati”

La lettura di quel messaggio è stata per Angela Melillo una sorta di goccia che ha iniziato a logorare il rapporto con l’ex marito Ezio Bastianelli; con il tempo, come da lei raccontato, sono poi sorti altri problemi che hanno determinato poi il divorzio. In riferimento alla scoperta del possibile tradimento, la showgirl ha spiegato: “Non sono una persona che chiede spiegazioni perchè per me quella cosa lo era già. La vendetta va servita fredda; così è andata, ci siamo lasciati. Ho preso atto della situazione e poi il rapporto è finito, ci siamo separati ovviamente non solo per quello ma perchè avevamo anche priorità diverse nella vita”. Angela Melillo ha poi chiosato: “La mia priorità era nostra figlia, la sua sè stesso”.