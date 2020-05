Angela Merkel “io hackerata dai russi”/ “Attacco al Bundestag? Prove concrete”

Pubblicità

La cancelliera Angela Merkel ha mosso gravi accuse nei confronti della Russia in merito all’attacco hacker al Bundestag nel 2015. Oggi, alla luce dei risultati delle indagini, la Merkel ha parlato di “prove concrete” del coinvolgimento russo che ha definito lei stessa “oltraggioso”, come riportano i media tedeschi tra cui Faz.net. “Devo dire onestamente che per me è molto doloroso”, ha ammesso la cancelliera in aula al Bundestag esprimendo il rammarico per quanto accaduto, parlando poi di una strategia di “guerra ibrida” in Russia che comprende il “disorientamento” e la “distorsione dei fatti”. “Dobbiamo tenerne conto, e non possiamo semplicemente sopprimerli”, ha proseguito. Sebbene la cancelliera abbia aggiunto di voler continuare i suoi sforzi per stabilire buone relazioni con la Russia, sa che ciò avrebbe interrotto la “cooperazione basata sulla fiducia”. E sulle possibili conseguenze contro la Russia la Merkel ha replicato alla domanda di un deputato: “Naturalmente ci riserviamo sempre il diritto di agire, anche contro la Russia”. Stando alle ricostruzioni della stampa, gli investigatori tedeschi ritengono il Gru, l’intelligence militare russa, responsabile dell’attacco informatico del 2015 al Bundestag. La Procura generale tedesca avrebbe ottenuto un mandato di arresto internazionale nei confronti di un giovane hacker russo, tale Dmitry Badin, accusato di attività spionistica il quale sarebbe in Russia.

ANGELA MERKEL E L’EMERGENZA CORONAVIRUS IN GERMANIA

Nel corso del suo intervento in aula al Bundestag, dopo aver parlato delle indagini sull’attacco hacker la cancelliera Angela Merkel ha poi commentato anche la situazione Coronavirus mettendo in guardia rispetto agli sforzi finora compiuti. Sarebbe “deprimente”, ha detto, se la Germania dovesse tornare alle restrizioni perché “troppo e troppo in fretta”. Per questo, ha aggiunto, “Siamo coraggiosi e vigili”. Al tempo stesso ha ribadito i tanti successi registrati fino ad oggi ed ha spiegato che le nuove infezioni sono state registrate in un’area in cui il servizio sanitario è in grado di far fronte. La Merkel ha poi affrontato anche la questione legata alle difficoltà economiche del paese, accogliendo la richiesta di molte aziende e promettendo che avrebbe fatto di tutto per consentire al maggior numero possibile di persone di tornare al lavoro il più rapidamente possibile. Ha anche promesso altri soldi per stimolare l’economia.



