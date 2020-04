Angela Merkel scrive all’Italia/ “Germania ed Europa con voi, faremo ancora di più”

Pubblicità

Angela Merkel risponde alla Comunità di Sant’Egidio, con una lettera nella quale dichiara la propria vicinanza all’Italia. E’ nato tutto dalla comunità di Roma: nei giorni scorsi il fondatore Andrea Riccardi aveva inviato una lettera alla cancelliera tedesca, descrivendo la brutta situazione che il Coronavirus ha creato in Italia. In particolare, Riccardi si era riferito ai gravi effetti sociali ed economici nel nostro Paese, conseguenze di una crisi che il prolungato lockdown ha portato; e nello specifico chiedeva una risposta di solidarietà nei confronti del nostro Paese, che dovesse partire dall’Unione Europea. La risposta della Merkel non si è fatta attendere: la cancelliera della Germania ha ringraziato il fondatore di Sant’Egidio e ha innanzitutto detto che questa pandemia da Coronavirus rappresenta “una sfida senza eguali a livello mondiale, in Europa e per ogni singolo Paese”.

Pubblicità

Angela Merkel ha proseguito nella sua lettera, raccontando a Riccardi di come la Germania abbia seguito e stia seguendo con grande partecipazione gli sviluppi della pandemia nel nostro Paese; “siamo coscienti della situazione difficile nella quale l’Italia si trova attualmente” ha detto, prima di omaggiare nello specifico la Comunità di Sant’Egidio e dei suoi volontari e volontarie. “Vi impegnate nell’aiuto prezioso a persone che stano particolarmente male e che hanno bisogno di un forte sostegno. Per questo vi ringrazio molto”. Nell’ultima parte della lettera, la Merkel si è poi rivolta direttamente alla nostra nazione, affermando come la Germania e l’Europa stiano con forza dalla parte dell’Italia. Come esempio ha portato il fatto che vari ospedali tedeschi abbiano accolto pazienti italiani e che il governo federale abbia inviati aiuti sanitari.

Pubblicità

Proseguendo nel suo discorso, la cancelliera tedesca ha poi detto che “in considerazione delle conseguenze economiche della pandemia sarà necessario fare di più e anche in questo siamo pronti ad agire nello spirito della solidarietà europea”. Anche qui, per rafforzare meglio il concetto, la Merkel ha citato l’accordo dell’eurogruppo su un pacchetto di misure che è stato preso il 9 aprile. Questo secondo lei mostra chiaramente come l’Unione Europea sia unita nel guardare all’Italia provando a darci tutto l’aiuto possibile. “Per il Suo lavoro importante auguro a Lei e a tutti coloro che sono impegnati nella Comunità di Sant’Egidio tanta forza, resilienza e successo” ha chiuso Angela Merkel la sua lettera, che la Comunità ha pubblicato integralmente sul proprio sito internet e che è anche stata ripresa da Ansa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA