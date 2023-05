Angela, moglie Francesco Salvi/ “Un figlio? Ci abbiamo provato a lungo, ma…”

Angela e Francesco Salvi: il primo incontro

Angela è la moglie di Francesco Salvi, attore, comico, cabarettista e cantante italiano. Un grande amore tra i due che sono legati da tantissimi anni. Il cantante di “C’è da spostare una macchina” durante una intervista rilasciata a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha parlato della moglie Angela di cui è follemente innamorato. Il momento più bello? Quando ho chiesto a mia moglie di sposarmi e lei mi ha detto no. Poi ci siamo sposati la volta successiva” – ha confessato il cantante che è legato alla compagna da 40 anni. L’incontro tra i due è avvenuto per puro caso durante il matrimonio del fratello di Angela. I due sono stati amanti, amici e complici e Angela gli è sempre stata accanto anche nei momenti più duri della sua carriera. Di professione sarta, Angela in diverse occasione l’ha anche aiutato economicamente.

Katia Noventa: Medjugorje e la castità dopo le violenze psicologiche/ "Ho avuto un ex manipolatore e…"

Un grande amore anche se i due hanno un rimpianto: non aver avuto figli. Per motivi religiosi la coppia non è ricorsa alla fecondazione assistita, ma nonostante tutto il cantante ha dichiarato di essere felice ed innamorato della sua compagna di vita.

Angela e Francesco Salvi: un grande amore

La storia d’amore tra Angela e Francesco Salvi prosegue a gonfie vele. Legati da più di 40 anni la coppia non ha avuto figli. Proprio il cantante intervistato da DiPiù Tv ha raccontato in merito alla possibilità di un figlio: “ci abbiamo provato a lungo, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo scelto di non affidarci alla scienza, perchè siamo religiosi. Mi sarebbe piaciuto essere padre ma sia il lavoro che l’amore di mia moglie Angela mi ha sempre riempito l’anima. Dopo 42 anni insieme, l’amo come se fosse il primo giorno”.

PAOLO BERLUSCONI E MICHELE CUCUZZA, EX FIDANZATI DI KATIA NOVENTA/ "Oggi sono in buoni rapporti con…"

Nonostante l’assenza di un figlio, Angela e Francesco sono più innamorati che mai e sono una coppia felice!

LEGGI ANCHE:

MOLARA, MAMMA DI KATIA RICCIARELLI/ "Ha fatto tanti sacrifici. Papà? Non mi è mai mancato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA