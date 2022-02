Angela, moglie Mago Forest/ Lui: “si è innamorata della mia calligrafia”

Angela è la moglie del Mago Forest, il comico, showman e conduttore televisivo. Tra i due è nato quasi tutto per caso, visto che Angela prima di diventare sua moglie era una sua grandissima fan. Angela e Mago Forest si sono conosciuti ad uno spettacolo del comico e tra i due è immediatamente scattato qualcosa. Un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati qualche anno dopo a sposarsi con una cerimonia romantica celebrata nel 2012 a Venezia. Durante il primo incontro, Angela aveva richiesto al comico anche un autografo che è stato galeotto tra i due per far scattare la scintilla. Ma chi è Angela, la moglie del Mago Forest? Della donna si conoscono davvero pochissime informazioni. Stando alle poche info, la donna è trevigiana e lavora per un’azienda che produce jeans.

Nonostante la coppia sia sposata da circa dieci anni, Angela ha sempre preferito vivere ben lontana dai riflettori del mondo della televisione e del gossip. Del resto anche il marito è un uomo molto schivo e riservato, che preferisce strappare un sorriso al pubblico italiano piuttosto che far parlare di se per la vita privata.

Angela e il Mago Forest: un grande amore

Angela e Michele Foresta, questo il vero nome del Mago Forest, si sono sposati nel 2012. Un amore nato quasi per caso visto che i due si sono incontrati per la prima volta alla fine di uno spettacolo del mago e comico italiano. Proprio il Mago Forest ricordando il primo incontro con la moglie Angela ha ricordato il momento dell’autografo dicendo: “si è innamorata della mia calligrafia”. Un amore importante che la coppia vive lontano dal mondo del gossip e dello spettacolo, visto che di loro si conosce davvero poco.

Una decisione che conferma la volontà di discrezione e riservatezza di entrambi che preferiscono viversi la loro relazione senza strizzare l’occhio Nè alle telecamere né al mondo del gossip!

