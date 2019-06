Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati?/ Uomini e Donne video: lui si svela

Angela Nasti e Alessio Campoli si sono asciati? Dopo la scelta a Uomini e Donne che ha emozionato e sorpreso tutti, dopo aver trascorso qualche giorno insieme, Angela e Alessio si sono separati scatenando i rumors dei fans che hanno cominciato a chiedersi se tra i due sia già tutto finito. A scatenare i pettegolezzi è il momentaneo distacco tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore. Mentre Angela si sta divertendo ad Ibiza in compagnia di alcune amiche e della sorella Chiara, Alessio è rimasto a Roma. Una scelta che non è piaciuta ai fans che, dopo aver seguito la loro storia in tv, si aspettavano che i due partissero insieme per la prima vacanza d’amore. Tra i due, dunque, è in atto la prima crisi di coppia? A svelare tutta la verità è proprio Alessio Campoli.

Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne smentisce

Angela Nasti e Alessio Campoli stanno ancora insieme. Nessuna crisi di coppia tra i due che sono felici e innamorati anche se, a causa dei rispettivi impegni, sono costretti a trascorrere qualche giorno lontani. A raccontare tutta la verità è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne in una serie di storie pubblicate su Instagram. “E’ da una settimana che sto leggendo una serie di notizie che stanno uscendo da pagine di gossip e quant’altro e non so sulla base di cosa. Fin lì la cosa non mi tocca perché ognuno svolge il suo lavoro come meglio crede, assolutamente” – esordisce Alessio che poi continua – “Sto facendo questo video per lo più per le persone che stanno scrivendo a me e so anche a Baby Nasti, che ha sfoggiato il suo nuovo nome, il suo cavallo di battaglia, e detto questo niente tra me e Angela non è successo assolutamente niente, non ci siamo né lasciati né tanto meno abbiamo litigato”. Infine, svela il motivo dell’allontanamento: “Sta succedendo la cosa più semplice del mondo: è in vacanza con la sua famiglia, tornerà quando tornerà, io sono a Roma, scenderò quando scenderò. Detto questo spero che il cerchio di questa settimana si chiuda e di aver eliminato ogni vostro dubbio”.





