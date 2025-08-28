Angela Nasti è fidanzata? Spunta l’indiscrezione sul calciatore del Napoli Cyrl Ngonge: la sorella di Chiara paparazzata sempre più vicina a lui.

Angela Nasti è fidanzata? La sorella di Chiara suscita sempre molta curiosità nei fan, che spesso si chiedono se abbia un compagno o se frequenta qualcuno. Nelle ultime ore un’indiscrezione sta facendo il giro del web: pare che la ragazza sia innamorata di Cyrl Ngonge, calciatore del Napoli che al momento si trova a Torino. A lanciare la notizia è stata Deianira Marzano, anche se in realtà da diversi mesi si parla di un flirt in corso tra i due.

Ad esempio, a giugno 2025 era stata vista ad Ibiza proprio con il noto calciatore per festeggiare il trentesimo compleanno di Mattia Zaccagni, marito di Chiara Nasti. Tra i rumor dell’estate anche quello di un possibile fidanzamento tra Angela Nasti e Stefano De Martino dopo che erano stati visti in macchina insieme, rumor che poi è stato bello che seppellito in seguito al fidanzamento del conduttore con Caroline Tronelli. Ricordiamo che i due sono stati protagonisti di un vero e proprio abuso da parte di un hacker che ha rubato i video intimi nelle telecamere nascoste di casa di lei.

Angela Nasti, tutti i suoi flirt: da Kevin Bonifazi a Gianluca Scamacca

Continua a farsi strada il gossip di una nuova relazione tra Angela Nasti e Cyrl Ngonge. Del resto le sorelle Nasti hanno sempre avuto una propensione per i calciatori. L’ipotesi si era fatta strada dopo che i due erano stati visti insieme al concerto di Gigi D’Alessio. Non solo, un’ulteriore conferma arriva anche dal fatto che l’influencer ha pubblicato proprio oggi una foto del ragazzo di spalle in accappatoio, foto che ha tutta l’aria di provenire da una vacanza romantica tra i due vista la scritta sulla salvietta di lui: “Romantic Gangsta” e i sei cuori sotto all’immagine.

In passato l’influente ha avuto diversi flirt. Era stata beccata con Gianluca Scamacca, Riccardo Sottil, Kevin Bonifazi e Pierluigi Gollin, ma non ha mai ufficializzato nessuna delle presunte relazioni. Angela Nasti era stata anche la tronista di Uomini e Donne nel 2019 ma dopo il dating show la sua relazione con la scelta era durata come un battito di ciglia.