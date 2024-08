Angela Nasti e Gianluca Scamacca sono in piena crisi? Silenzio rotto sui rumor

Non è passato neanche un mese da quando l’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti ha annunciato la sua storia d’amore con Gianluca Scamacca attaccante dell’Atalanta con una serie di scatti e foto su IS e già si parla di una crisi. Angela Nasti e Gianluca Scamacca si sono lasciati? Dopo i rumor e le indiscrezioni i diretti interessanti hanno rotto il silenzio, indirettamente, rivelando all’esperta di gossip Deianira Marzano come stanno le cose.

Nel dettaglio, infatti, in queste ore un utente ha scritto un messaggio su Instagram all’esperta di gossip chiedendole delucidazioni sulla situazione sentimentale tra l’influencer e il calciatore. In molti sanno, infatti, che è da sempre amica delle sorelle Nasti Chiara e Angela e di tutta la famiglia. E la Marzano ha colto l’occasione per rivelare pubblicamente che tra i due procede tutto a gonfie vele. “No assolutamente, le ho scritto prima e sono insieme al Circeo felici e innamorati.” Non si sono lasciati Angela Nasti e Gianluca Scamacca.

Angela Nasti e Gianluca Scamacca non si sono lasciati: smentiti i rumor

Nei giorni scorsi i fan e follower più attenti di Angela Nasti e Gianluca Scamacca hanno notato che i due avevano rimosso le foto e gli scatti insieme dai rispettivi profili social. A rincarare la dose, inoltre, era intervenuto anche un altro esperto di gossip: Alessandro Rosica che ha annunciato: “Prima crisi tra Angela Nasti e Gianluca Scamacca, hanno tolto le foto insieme” Nelle scorse ore, però, Deianira Marzano ha svelato che le cose stanno diversamente ed i due sono affiatati e innamorati: qual è la verità? Nel frattempo di recente ha destato paura e preoccupazione una foto postata su Instagram dalla sorella di Angela, Chiara Nasti. La figlia Dea, secondogenita nata dall’amore con il calciatore Mattia Zaccagni è finita in ospedale.