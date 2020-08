Angela Nasti e Kevin Bonifazi si sono lasciati?/ Indizi dai social: lei cancella…

Angela Nasti e Kevin Bonifazi si sono lasciati o sono semplicemente in crisi? A lanciare l’indiscrezione sulla storia d’amore tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il calciatore è Amedeo Venza che, attraverso il proprio profilo Instagram fa notare ai propri followers come la Nasti che ha reso anche privato il proprio profilo, abbia cancellato tutte le foto in compagnia del calciatore. Inoltre, pare che Angela abbia smesso di seguire Kevin Bonifazi che, nel frattempo, sarebbe tornato attivo sui social. “Angela Nasti elimina tutte le foto con Kevin Bonifazi. Intanto lui torna sui social e lei non lo segue. Crisi?”, ha sapere Amedeo Venza. Tra Angela Nasti e il calciatore, dunque, è tutto finito o i due stanno affrontando un momento difficile in attesa di capire cosa accadrà?

ANGELA NASTI E KEVIN BONIFAZI: TUTTO FINITO DOPO UN ANNO E MEZZO?

La storia d’amore tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi è iniziata circa un anno e mezzo fa dopo la fine del percorso della sorella di Chiara Nasti sul trono di Uomini e Donne che si concluse con la scelta di Alessio Campoli. Con quest’ultimo, però, la storia finì dopo pochi giorni e nella vita della piccola Nasti arrivò Kevin Bonifazi con cui si è sempre mostrata serena e molto innamorata. A distanza di tempo, però, tra i due si sarebbe rotto qualcosa. Il condizionale è d’obbligo dal momento che i diretti interessati non hanno ancora commentato la notizia. Le voci di crisi, dunque, saranno confermate o presto l’ex tronista e il calciatore torneranno a mostrarsi sui social sereni e innamorati?



