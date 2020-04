Angela Nasti ha infranto la quarantena per Kevin Bonifazi?/ Spunta una foto che…

Pubblicità

Angela Nasti ha infranto la quarantena per raggiungere Kevin Bonifazi? L’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe pubblicato alcune storie che confermerebbero la sua presenza a casa di Kevin Bonifazi. La sorella di Chiara Nasti, dopo la fine del suo percorso sul trono di Uomini e Donne, si è innamorata e fidanzata con Bonifazi con cui ha trascorso l’intera estate. Tra i due sembrava andare tutto a gonfie vele fino a quando non è scoppiata una piccola crisi che li ha portati a separarsi. Crisi che, tuttavia, sarebbe stata superata. Secondo quanto fa sapere Very Inutil People, infatti, Angela Nasti e Kevin Bonifazi potrebbero trovarsi nella stessa abitazione dove starebbero trascorrendo insieme la quarantena. Very Inutil People ha, infatti, raccolto alcuni indizi che confermerebbero non solo il ritorno di fiamma ma anche la loro presenza nella stessa casa.

ANGELA NASTI E KEVIN BONIFAZI INSIEME IN QUARANTENA?

Secondo alcune segnalazioni, Angela Nasti e Kevin Bonifazi si troverebbero nella stessa, precisamente nell’abitazione del calciatore a Rieti. Angela, poi, ha pubblicato una storia su Instagram mostrando l’interno di un’abitazione che sarebbe identito a quella di Bonifazi, mostrata recentemente dalla moglie del fratello del calciatore. Angela Nasti e Kevin Bonifazi, dunque, sono tornati effettivamente insieme? La storia pubblicata da Angela Nasti, però, ha scatenato la rabbia di alcuni utenti, convinti che la giovane Nasti abbia infranto la quarantena per raggiungere il fidanzato Bonifazi. Sarà vero o sarà solo una coincidenza? A rispondere a questa domanda, probabilmente, sarà la stessa Angela che, nelle scorse ore, ha invece pubblicato una storia dicendo di essere contenta perchè a Napoli, ieri, ci sono stati zero contagi.





