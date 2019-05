Angela Nasti, la scelta/ Uomini e donne: sarà Luca Daffrè o Alessio Campoli?

La scelta Angela Nasti è… oggi la verità a Uomini e Donne

Angela Nasti, la tronista di Uomini e Donne è pronta alla scelta. Mercoledì 29 maggio 2019 andrà in onda in diretta la scelta della sorella di Chiara Nasti, fashion blogger che in queste ora ha rilasciato una serie di dichiarazioni sui social. La tensione comincia a crescere e tra poche ore scopriremo chi tra Luca Daffrè e Alessio Campoli sarà la scelta finale di Angela, ma soprattutto se ci sarà il lieto fine. Non è dato sapere chi sceglierà Angela Nasti che sin dall’inizio del suo percorso è sembrata molto presa ed attratta dall’ex tentatore Luca, ma nel corso delle ultime settimane anche Alessio si è fatto spazio nel cuore della bella tronista napoletana.

Chiara Nasti: “mia sorella Angela è agitata”

A poche ore dalla diretta della scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne, a parlare è la sorella Chiara Nasti che sui social ha scritto un lungo messaggio. “Mercoledì ci sarà la scelta della mia sister finalmente! Finalmente perché l’ho vista abbastanza esaurita in questo periodo, abbastanza agitata” ha scritto la fashion blogger che in questi giorni ha rimandato un viaggio ad Ibiza proprio per stare accanto alla sorella in questo momento così importante. Chiara Nasti, infatti, ha precisato come la sorella Angela sia molto agitata e per questo motivo ha preferito rimandare tutti gli impegni per starle accanto. Angela Nasti, infatti, è chiamata a scegliere con chi uscire dagli studi del dating show di Canale 5. Se per alcuni la scelta ricadrà proprio sul bel Luca Daffrè, nelle ultime settimane Alessio Campoli ha conquistato l’attenzione della bella tronista come dimostra anche un video pubblicato poche ore sul profilo Instagram ufficiale di Witty.tv.

Angela Nasti scelta a Uomini e donne: chi tra Luca e Alessio?

Sempre sui social Chiara Nasti ha parlato per la prima volta del percorso della sorella Angela Nasti nel popolare programma televisivo di Canale 5. “Una delle cause per cui non mi avete visto molto presente in questi giorni è proprio per questo” ha scritto Chiara che ha trascorso gli ultimi giorni a stretto contatto con la sorella per starle vicino in questo momento così particolare della sua vita. “Le sono stata molto vicino” ha scritto Chiara, che ha poi precisato come si sia fatta sempre da parte durante questi mesi senza mai parlare dell’esperienza di Angela a Uomini e Donne. “Poi sapete che mi sono fatta sempre da parte, senza commentare nulla, al massimo mezza volta. Comunque tutto tranquillo, la guarderete?”. Non resta che attendere mercoledì 29 maggio 2019 per scoprire chi sceglierà Angela Nasti a Uomini e Donne!



