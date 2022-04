Angela Nasti: “Odio il caffè, lo beve per non mangiare”/ Bufera sul web: lei replica

Angela Nasti scatena la polemica sul web

Angela Nasti finisce al centro della polemica sul web a causa di alcune dichiarazioni fatte sui social. L’ex tronista di Uomini e donne, tra le influencer italiane più seguite su Instagram, nelle scorse ore, ha svelato di bere il caffè, pur non amandolo, per un motivo, Le parole usate dalla sorella di Chiara Nasti, in poco tempo, sono diventate virali scatenando la pronta reazione degli utenti che hanno inondato di critiche la Nasti, ma cosa ha detto davvero Angela da scatenare la reazione del web?

“Io che odio il caffè, ma pur di non mangiare lo bevo. Ho mangiato troppo nei giorni scorsi e da ieri ho iniziato un’alimentazione corretta, ho lo stomaco che mi brontola”, ha detto Angela che ha spiegato di aver cominciato a seguire un regime alimentare più equilibrato. Le parole dell’ex Uomini e Donne, però, non sono piaciute a diversi utenti al punto che la Nasti ha dovuto replicare spiegando effettivamente il senso delle sue parole.

Angela Nasti replica alla polemica

Sempre sui social, Angela Nasti ha così replicato alle critiche ricevute per le frasi sul caffè spiegando il significato che ha attribuito alle proprie dichiarazioni. “Mamma mia che pesantezza. Mica non mangio. Ho mangiato e ora ho fame, quindi bevo caffè per non mangiare altro. Va bene così?”, ha puntualizzato la Nasti spiegando che, seguendo uno stile alimentare più equilibrato, per non far saltare il programma tra un pasto e l’altro, beve caffè per controllare il senso di fame.

Le parole della Nasti sono servite a placare la polemica? Alcuni utenti hanno compreso il senso delle parole dell’influencer mentre altri hanno sottolineato di non aver gradito le sue parole.

