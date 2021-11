Angela Nasti, tornata single l’ex tronista di Uomini e Donne/ “Kevin Bonifazi non fa parte della mia vita”

Angela Nasti e Kevin Bonifazi: amore al capolinea

La storia d’amore tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi è giunta al capolinea. A confermarlo è stata l’ex tronista di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram. I due stavano insieme, tra alti e bassi, da più di due anni. La loro storia è naufragata per la prima volta nel 2020, poi a gennaio 2021 il ritorno di fiamma. Nelle sue storie di Instagram, rispondendo alle domande dei fan, Angela Nasti ha confermato di non essere più fidanzata, senza però spiegare i motivi della rottura: “Sapete che non amo esporre i dettagli della mia vita privata però credo sia giusto informarvi del fatto che non sono più fidanzata. Non entro nei dettagli, ma ho ritenuto importante dirvelo perché mi arrivano tantissimi messaggi inerenti a quella persona. E quindi colgo l’occasione per chiedervi di non informarmi più sulla sua vita poiché non fa più parte della mia”. L’influencer non ha mai fatto il nome del calciatore del Bologna, lasciando intendere di non essere rimasta in buoni rapporti con lui.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 novembre: Tina vs Ida, oggi nuovo tronista?

Angela Nasti: “Se manca il rispetto…”

Continuando a chiacchierare con i suoi follower, Angela Nasti ha spiegato cosa, per lei, non deve mancare in una relazione: “Alla base di ogni rapporto deve esserci il rispetto. Mancato quello non c’è relazione che riesca a resistere, anzi il più delle volte si rompe in mille pezzi”. Un riferimento ai motivi che hanno portato alla fine della sua storia d’amore con Kevin Bonifazi? Al momento il calciatore non ha fatto nessuna dichiarazione ufficiale. In passato Angela Nasti ha frequentato il calciatore Federico Bonazzoli, poco prima di diventare tronista di Uomini e Donne all’inizio del 2019 (dove aveva scelto Alessio Campoli, lasciato dopo 13 giorni). Sua sorella Chiara sta vivendo la sua storia d’amore con Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, conosciuto dopo la fine del flirt con Nicolò Zaniolo.

LEGGI ANCHE:

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 14 novembre: Gemma assente, ha il CovidUomini e Donne/ Gemma Galgani attacca Isabella Ricci: "Falsa e stratega"

© RIPRODUZIONE RISERVATA