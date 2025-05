Chi sono Angela Paone e Antonio Stellacci, ex coppia del Trono Over di Uomini e Donne: età, lavoro e percorso nel programma

Sono state una delle coppie più amate nate nelle ultime edizioni di Uomini e Donne ma nelle scorse ore l’ex dama del Trono Over ha annunciato la separazione. Stiamo parlando di Angela Paone ed Antonio Stellacci, 47 anni lei 62 lui i due si sono conosciuti all’interno del dating show di Maria De Filippi. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, lei aveva avuto alcune frequentazioni durate poco e che non si erano mai concretizzate in qualcosa di serio, lui invece era rimasto folgorato sin dall’inizio dalla dama ma non aveva mai avuto il coraggio di chiederle di uscire convinto che fosse una donna troppo impegnativa

Tuttavia tra Angela Paone e Antonio Stellacci qualcosa è cambiato dopo poco, durante un ballo in cui il cavaliere ha superato le barriere del timore e della timidezza ed ha chiesto alla dama di ballare e durante il ballo è scoccata la scintilla. I due hanno rotto il ghiaccio, i due hanno cominciato a frequentarsi e conoscersi fino a capire che stava nascendo un forte sentimento tra di loro. È stato un vero e proprio colpo di fulmine per Angela Paone ed Antonio Stellacci a Uomini e Donne tanto che poco dopo essere usciti dal programma i due hanno annunciato il matrimonio e si sono sposati il 17 dicembre 2021.



Uomini e Donne, Angela Paone ed Antonio Stellacci: dal matrimonio e la voglia di un figlio alla separazione

Dopo Uomini e Donne Angela Paone ed Antonio Stellacci sono apparsi sempre raggianti, felici e innamorati, sono convolati a nozze nel 2021 con una splendida cerimonia ed in diverse interviste non hanno mai nascosto il loro desiderio di avere un figlio. Tuttavia con il passare degli anni non sono mancati ostacoli e problemi, in una scorsa intervista i due avevano rivelato di non vivere insieme per questioni tecniche, facevano avanti e indietro da Roma e Ariano Irpino ed alla fine avevano deciso di sistemarsi nella dependance della casa dei genitori di lei. Forse anche questa complicata situazione ha influito nella separazione. Separazione che è stata resa nota nelle scorse ore dall’ex dama con una risposta sui social a chi le chiedeva se si fosse separata: “Sì, purtroppo la vita ci mette davanti a dure scelte. Ho dovuto scegliere me.”